Трамп виключає варіант застосування ядерної зброї проти Ірану

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп під час спілкування з пресою у Білому домі повністю заперечив ймовірність застосування ним ядерної зброї у війні проти Ірану.

Глава держави сказав журналісту, який поцікавився позицією політика з цього приводу, що той ставить "дурні питання".

Трамп переконаний, що США не потрібно вдаватися до ядерної зброї, оскільки "Іран вийшло практично знищити цілком традиційним способом".

За підрахунком республіканця, 78% цілей на території ісламської республіки вже знищені. В разі, якщо Вашингтону та Тегерану не вдасться домовитися про мирну угоду, Трамп обіцяє провести операцію, яка буде спрямована на решту цілей.

Водночас президент США узагалі проти дозволу будь-якій країні застосовувати ядерну зброю і стверджує, що мета його війни про Ірану - "захистити світ від божевільних з ядерною бомбою".