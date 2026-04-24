За підсумками зустрічі з послами Ізраїлю та Лівану у Білому домі президент США Дональд Трамп повідомив про те, що режим припинення вогню між двома країнами буде продовжено на три тижні.

Як написав республіканець у своїй соцмережі Truth Social, участь в обговоренні перемир'я взяли також віцепрезидент Джей Ді Венс та державний секретар Марко Рубіо. Глава держави охарактеризував зустріч як історичну.

Трамп пообіцяв, що Сполучені Штати нададуть підтримку Лівану для боротьби з угрупованням "Хезболла". Найближчим часом президент очікує зустрічі у Вашингтоні з прем'єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу та главою Лівану Джозефом Ауном.