Трамп оголосив про продовження на три тижні перемир'я Ізраїлю і Лівану

Білий дім допоможе Бейруту захиститися від "Хезболли".

Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

За підсумками зустрічі з послами Ізраїлю та Лівану у Білому домі президент США Дональд Трамп повідомив про те, що режим припинення вогню між двома країнами буде продовжено на три тижні.

Як написав республіканець у своїй соцмережі Truth Social, участь в обговоренні перемир'я взяли також віцепрезидент Джей Ді Венс та державний секретар Марко Рубіо. Глава держави охарактеризував зустріч як історичну. 

Трамп пообіцяв, що Сполучені Штати нададуть підтримку Лівану для боротьби з угрупованням "Хезболла". Найближчим часом президент очікує зустрічі у Вашингтоні з прем'єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу та главою Лівану Джозефом Ауном.

 

