WSJ: китайські супутники на Близькому Сході становлять небезпеку для США

Американські політики вважають, що супутникові дані можуть бути корисні для іранських сил.

З моменту початку атак США та Ізраїлю на Іран наприкінці лютого, китайські супутникові знімки зони конфлікту поширилися, що потенційно може запропонувати Тегерану та іншим супротивникам США орієнтир на полі бою.

Про це передає WSJ.

Китайська компанія зі штучного інтелекту заявила в соціальних мережах, що відстежувала пересування американських авіаносців, винищувачів-невидимок F-22 та бомбардувальників B-52 за допомогою штучного інтелекту для аналізу супутникових даних.

У грудні Пентагон оцінив військову потужність Китаю, зазначивши, що китайські комерційні супутникові компанії брали участь у ділових обмінах з Корпусом вартових Ісламської революції Ірану.

За даними китайських державних ЗМІ, Китай має на орбіті понад 640 комерційних супутників дистанційного зондування, запустивши понад 120 одиниць минулого року. Галузеві аналітики стверджують, що США є світовим лідером на ринку супутників дистанційного зондування, які використовують низку технологій, включаючи оптичні та інфрачервоні датчики, а також радарні та радіохвилі, для збору даних.