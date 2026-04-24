ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
WSJ: китайські супутники на Близькому Сході становлять небезпеку для США

Американські політики вважають, що супутникові дані можуть бути корисні для іранських сил.

З моменту початку атак США та Ізраїлю на Іран наприкінці лютого, китайські супутникові знімки зони конфлікту поширилися, що потенційно може запропонувати Тегерану та іншим супротивникам США орієнтир на полі бою.

Про це передає WSJ.

Китайська компанія зі штучного інтелекту заявила в соціальних мережах, що відстежувала пересування американських авіаносців, винищувачів-невидимок F-22 та бомбардувальників B-52 за допомогою штучного інтелекту для аналізу супутникових даних. 

У грудні Пентагон оцінив військову потужність Китаю, зазначивши, що китайські комерційні супутникові компанії брали участь у ділових обмінах з Корпусом вартових Ісламської революції Ірану. 

За даними китайських державних ЗМІ, Китай має на орбіті понад 640 комерційних супутників дистанційного зондування, запустивши понад 120 одиниць минулого року. Галузеві аналітики стверджують, що США є світовим лідером на ринку супутників дистанційного зондування, які використовують низку технологій, включаючи оптичні та інфрачервоні датчики, а також радарні та радіохвилі, для збору даних.

  • Міністр закордонних справ під час телефонної розмови зі своїм іранським колегою закликав Іран забезпечити свободу та безпеку судноплавства в Ормузькій протоці, оскільки напруженість навколо іранського конфлікту загрожує світовим поставкам енергоносіїв.
Читайте також
