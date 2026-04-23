Зеленський прибув на Кіпр для участі у спецзасіданні лідерів держав ЄС

Президент України Володимир Зеленський прибув на Кіпр для участі у спеціальному засіданні лідерів держав ЄС.

Про це журналістам повідомив його прессекретар Сергій Никифоров.

Попередньо у порядку денному президента:

зустріч із президентом Литви Гітанасом Наусєдою,

зустріч із в.о. премʼєр-міністра Данії Метте Фредеріксен,

тристороння зустріч із президентом Європейської Ради Антоніу Коштою та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн,

участь у засіданні та виступ.

Також заплановані низка інших зустрічей.

Учора в спілкуванні з медіа президент окреслив головні теми, які хоче підняти з колегами з ЄС. Головна – розблокування кредиту на 90 млрд євро.

Також йтиметься про 20-ий пакет санкцій, затримка з яким виникла, на думку президента, з тієї ж причини, що й з кредитом – на Україну тиснули, аби та відремонтувала “Дружбу” і відновила транзит нафти із Росії.

Крім того, президент хоче обговорити Drone Deal із європейськими партнерами. Не виключено, що домовленості фіналізують.