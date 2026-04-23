Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Зеленський прибув на Кіпр для участі у спецзасіданні лідерів держав ЄС

Запланована також тристороння зустріч із президентом Європейської Ради Антоніу Коштою та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

президент України Володимир Зеленський
Фото: rfi.fr

Президент України Володимир Зеленський прибув на Кіпр для участі у спеціальному засіданні лідерів держав ЄС.

Про це журналістам повідомив його прессекретар Сергій Никифоров.

Попередньо у порядку денному президента: 

  • зустріч із президентом Литви Гітанасом Наусєдою, 
  • зустріч із в.о. премʼєр-міністра Данії Метте Фредеріксен,
  • тристороння зустріч із президентом Європейської Ради Антоніу Коштою та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, 
  • участь у засіданні та виступ. 

Також заплановані низка інших зустрічей.

Учора в спілкуванні з медіа президент окреслив головні теми, які хоче підняти з колегами з ЄС. Головна – розблокування кредиту на 90 млрд євро.

Також йтиметься про 20-ий пакет санкцій, затримка з яким виникла, на думку президента, з тієї ж причини, що й з кредитом – на Україну тиснули, аби та відремонтувала “Дружбу” і відновила транзит нафти із Росії.

Крім того, президент хоче обговорити Drone Deal із європейськими партнерами. Не виключено, що домовленості фіналізують. 

