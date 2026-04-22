Україна може укласти Drone Deal з кількома країнами ЄС

З якими саме – президент поки не уточнив.

Головним питанням завтрашнього саміту Євросоюзу для України є розблокування кредиту на 90 млрд євро. Також Київ очікує на рішення про 20-ий пакет санкцій проти Росії, з яким партнери також затягнули, сказав президент Володимир Зеленський в аудіоспілкуванні з журналістами.

Він вважає, що затримка з санкціями була з тієї ж причини, що й стосовно кредиту. Поки що розмова іде конструктивно, Україна робитиме все, щоб рішення стали успішними.

“Що стосується інших питань – важливе питання Drone deal для України європейського формату. З кількома країнами ми це питання почали обговорювати, віримо в продовження”, – сказав він.

Не виключено, що вдасться фіналізувати домовленості.

Третє питання – кластери для відкриття перемовин про вступ України до ЄС.

Контекст

Сьогодні посли країн ЄС попередньо погодили розблокування кредиту в 90 млрд євро для України. Позика була погоджена всіма членами Євросоюзу ще в грудні, але Угорщина заблокувала її реалізацію, вимагаючи від України відновлення транзиту пошкодженим Росією нафтопроводом "Дружба".

Україна завершила ремонт на такому рівні, щоб уможливити запуск. Технічну і фінансову допомогу надавали в ЄС.

21 квітня стало відомо, що прокачування нафти українською частиною вже відновили. Після цього посли ЄС ухвалили відповідне рішення по кредиту і санкціях, але остаточно за це голосуватимуть завтра на Раді ЄС.