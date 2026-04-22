Зеленський анонсував нові безпекові домовленості з країнами Близького Сходу й Затоки

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь Секретаря РНБО Рустема Умєрова після його роботи з регіоном Близького Сходу та Затоки, а також іншими країнами, й анонсував нові безпекові домовленості.

За словами глави держави, Умєров зустрічався з представниками Індії та Бахрейну, і тепер «опрацьовуємо параметри безпекового співробітництва із цими державами».

«На основі вже конкретного досвіду роботи наших експертних команд у Саудівській Аравії та Катарі готуємо посилення деяких напрямів двосторонньої співпраці, і є чітке розуміння, що саме й завдяки яким крокам має бути посилене в першу чергу», - сказав Зеленський.

Президент додав, що Україна готує нові двосторонні безпекові домовленості.

«Уже найближчим часом представимо першу інформацію щодо розширення нашої безпекової взаємодії та формату Drone Deal», - зазначив Зеленський.