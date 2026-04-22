Зеленський анонсував нові безпекові домовленості з країнами Близького Сходу й Затоки

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь Секретаря РНБО Рустема Умєрова після його роботи з регіоном Близького Сходу та Затоки, а також іншими країнами, й анонсував нові безпекові домовленості.
За словами глави держави, Умєров зустрічався з представниками Індії та Бахрейну, і тепер «опрацьовуємо параметри безпекового співробітництва із цими державами».
«На основі вже конкретного досвіду роботи наших експертних команд у Саудівській Аравії та Катарі готуємо посилення деяких напрямів двосторонньої співпраці, і є чітке розуміння, що саме й завдяки яким крокам має бути посилене в першу чергу», - сказав Зеленський.
Президент додав, що Україна готує нові двосторонні безпекові домовленості.
«Уже найближчим часом представимо першу інформацію щодо розширення нашої безпекової взаємодії та формату Drone Deal», - зазначив Зеленський.
- Днями президент сказав, що у Drone Deal включать щонайменше 10 договорів про експорт української зброї.
- Запит є від 11 держав.
- Наразі Україна почала працювати в цій сфері з Німеччиною, Італією, Норвегією, Швецією і Нідерландами.