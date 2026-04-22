У Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
ВідеоУ Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ГоловнаСуспільствоВійна

Головком: найбільше Росія тисне на Покровському напрямку – за квітень там було 688 атак

Сирський ухвалив рішення про додаткове забезпечення підрозділів. 

Головком: найбільше Росія тисне на Покровському напрямку – за квітень там було 688 атак
Сирський відвідав штаби
Фото: Головнокомандувач у Facebook

Найвідчутніше окупанти тиснуть на Покровському напрямку. Від початку квітня там зафіксували 688 ворожих атак.

Про це головком Олександр Сирський повідомив у Facebook за результатами роботи в штабах підрозділів, які несуть оборону напрямку. Він зустрівся з керівництвом наступального угруповання, зокрема з командувачем ДШВ генерал-майором Олегом Апостолом. 

“Поспілкувався з командирами корпусів, військових частин та підрозділів. Разом проаналізували поточну ситуацію в районах відповідальності. Заслухав доповіді щодо потреб українських захисників, пропозиції для посилення ефективності застосування військ та блокування активних дій ворога. Прийняв певні рішення щодо додаткового забезпечення наших підрозділів”, – сказав він.

Також головком відвідав угруповання СБС і обговорив низку питань з командувачем Робертом “Мадяром” Бровді. 

“Коли ворог проводить перегрупування та підтягує резерви, роль БпС в ураженні окупантів ще більше зростає”, – сказав Олександр Сирський. 

Контекст

Покровський напрямок залишається одним з головних напрямків удару ворога: противник нарощує кількість штурмової піхоти, активно застосовує далекобійну артилерію та безпілотні системи. Попри постійний тиск, Сили оборони України продовжують утримувати позиції, зокрема у північній частині Покровська.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies