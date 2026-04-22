Найвідчутніше окупанти тиснуть на Покровському напрямку. Від початку квітня там зафіксували 688 ворожих атак.

Про це головком Олександр Сирський повідомив у Facebook за результатами роботи в штабах підрозділів, які несуть оборону напрямку. Він зустрівся з керівництвом наступального угруповання, зокрема з командувачем ДШВ генерал-майором Олегом Апостолом.

“Поспілкувався з командирами корпусів, військових частин та підрозділів. Разом проаналізували поточну ситуацію в районах відповідальності. Заслухав доповіді щодо потреб українських захисників, пропозиції для посилення ефективності застосування військ та блокування активних дій ворога. Прийняв певні рішення щодо додаткового забезпечення наших підрозділів”, – сказав він.

Також головком відвідав угруповання СБС і обговорив низку питань з командувачем Робертом “Мадяром” Бровді.

“Коли ворог проводить перегрупування та підтягує резерви, роль БпС в ураженні окупантів ще більше зростає”, – сказав Олександр Сирський.

Контекст

Покровський напрямок залишається одним з головних напрямків удару ворога: противник нарощує кількість штурмової піхоти, активно застосовує далекобійну артилерію та безпілотні системи. Попри постійний тиск, Сили оборони України продовжують утримувати позиції, зокрема у північній частині Покровська.