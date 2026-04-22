Суспільство / Війна

Ворог за добу поранив 9 мешканців Донеччини

Загалом за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 349 людей, у тому числі 45 дітей.

Ворог за добу поранив 9 мешканців Донеччини
Фото: vin.hsc.gov.ua

Ворог за минулу добу поранив 9 мешканців Донеччини. 

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

“За 21 квітня росіяни поранили 9 жителів Донеччини”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 22 квітня.

Краматорський район. У Миколаївці зруйновано адмінбудівлю, пошкоджено 2 багатоповерхівки і лінію електропередач; у Никонорівці зруйновано приватний будинок, у Райгородку — пошкоджено приватний будинок. У Слов'янську поранено 9 людей, зруйновано школу, пошкоджено 23 багатоповерхівки, 4 приватні будинки, 4 крамниці, 2 автівки. У Біленькому Краматорської громади пошкоджено приватний будинок.

Бахмутський район. У Різниківці Сіверської громади пошкоджено приватний будинок.

