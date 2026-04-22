Одна людина загинула, ще вісім отримали поранення за добу внаслідок ворожих обстрілів на Запоріжжі

Надійшло 124 повідомлення про пошкодження житла, автомобілів та обʼєктів інфраструктури.

Глава Запорізької ОВА Іван Федоров
Впродовж доби окупанти завдали 511 ударів по 35 населених пунктах Запорізької області. Одна людина загинула, ще вісім отримали поранення. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. 

Війська рф здійснили 24 авіаційні удари по Новомиколаївці, Зарічному, Юрківці, Лісному, Оріхову, Воздвижівці, Копанях, Чарівному, Верхній Терсі, Гуляйпільському, Святопетрівці та Долинці.

288 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Вільнянськ, Новоолександрівку, Степногірськ, Степове, Приморське, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Варварівку, Добропілля, Гуляйпільське, Староукраїнку, Гірке, Зелене, Прилуки та Білогір’я.

Зафіксовано 3 обстріли із РСЗВ по Біленькому, Залізничному та Щербаках.

196 артилерійських ударів прийшлися по Степногірську, Степовому, Павлівці, Приморському, Лук’янівському, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Варварівці, Добропіллю, Староукраїнці, Гуляйпільському, Гіркому, Прилуках, Оленокостянтинівці та Білогір’ю.

