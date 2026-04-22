На Сумщині за добу внаслідок російських обстрілів є загиблі та постраждалі

Протягом доби, з ранку 21 квітня до ранку 22 квітня 2026 року, російські війська здійснили понад 50 обстрілів по 27 населених пунктах у 19 територіальних громадах області. Про це повідомляє Сумська ОВА.
Внаслідок російських обстрілів території області за добу є загиблий та постраждалі серед мирних жителів:
- У Ямпільській громаді через ворожий обстріл загинув 59-річний чоловік.
- У Путивльській громаді внаслідок удару ворожого БпЛА поранено 17-річну дівчину.
- У медичних закладах отримали допомогу ще 15 людей, які постраждали внаслідок ударів БпЛА в Сумській громаді вночі 21 квітня: 13 дітей (дівчата 6, 7, 9, 9, 13, 16 років, хлопці 3, 5, 9, 9, 10, 13, 14 років), а також 24-річна жінка та 44-річний чоловік. Станом на зараз відомо про 30 постраждалих від цієї атаки БпЛА.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському, Конотопському районах.
Під ударами ворога були населені пункти таких громад:
- Сумська
- Миропільська
- Юнаківська
- Хотінська
- Білопільська
- Ворожбянська
- Есманьська
- Шалигинська
- Шосткинська
- Зноб-Новгородська
- Хутір-Михайлівська
- Ямпільська
- Свеська
- Середино-Будська
- Новослобідська
- Путивльська
- Кролевецька
- Буринська
- Великописарівська.
Ворог застосовував міномети, артилерію, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Шосткинській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, приватні житлові будинки, господарчі приміщення, знищено цивільний автомобіль;
- у Середино-Будській громаді зруйновано приватний житловий будинок, пошкоджено приватні житлові будинки, господарчі приміщення, багатоквартирний житловий будинок;
- у Глухівській громаді зруйновано приватний житловий будинок, пошкоджено приватні житлові будинки, господарчі приміщення, об’єкти цивільної інфраструктури;
- в Есманьській громаді зруйновано приватні житлові будинки, господарчі споруди;
- у Шалигинській громаді зруйновано приватні житлові будинки;
- у Свеській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
- у Хутір-Михайлівській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
- у Ворожбянській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, приміщення магазину;
- у Буринській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
- у Великописарівській громаді зруйновано приватні житлові будинки та господарчі приміщення, пошкоджено приватний житловий будинок;
- у Путивльській громаді пошкоджено цивільний легковий автомобіль;
- у Сумській громаді пошкоджено адміністративне приміщення, об’єкт цивільної інфраструктури;
- у Кролевецькій громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури;
- у Ямпільській громаді зруйновано приватні житлові будинки та автомобіль.
За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 51 людину.
За добу повітряна тривога в області тривала 20 годин 12 хвилин.