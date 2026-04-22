На Сумщині за добу внаслідок російських обстрілів є загиблі та постраждалі

Протягом доби, з ранку 21 квітня до ранку 22 квітня 2026 року, російські війська здійснили понад 50 обстрілів по 27 населених пунктах у 19 територіальних громадах області. Про це повідомляє Сумська ОВА.

Внаслідок російських обстрілів території області за добу є загиблий та постраждалі серед мирних жителів:

У Ямпільській громаді через ворожий обстріл загинув 59-річний чоловік.

У Путивльській громаді внаслідок удару ворожого БпЛА поранено 17-річну дівчину.

У медичних закладах отримали допомогу ще 15 людей, які постраждали внаслідок ударів БпЛА в Сумській громаді вночі 21 квітня: 13 дітей (дівчата 6, 7, 9, 9, 13, 16 років, хлопці 3, 5, 9, 9, 10, 13, 14 років), а також 24-річна жінка та 44-річний чоловік. Станом на зараз відомо про 30 постраждалих від цієї атаки БпЛА.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському, Конотопському районах.

Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

Сумська

Миропільська

Юнаківська

Хотінська

Білопільська

Ворожбянська

Есманьська

Шалигинська

Шосткинська

Зноб-Новгородська

Хутір-Михайлівська

Ямпільська

Свеська

Середино-Будська

Новослобідська

Путивльська

Кролевецька

Буринська

Великописарівська.

Ворог застосовував міномети, артилерію, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Шосткинській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, приватні житлові будинки, господарчі приміщення, знищено цивільний автомобіль;

у Середино-Будській громаді зруйновано приватний житловий будинок, пошкоджено приватні житлові будинки, господарчі приміщення, багатоквартирний житловий будинок;

у Глухівській громаді зруйновано приватний житловий будинок, пошкоджено приватні житлові будинки, господарчі приміщення, об’єкти цивільної інфраструктури;

в Есманьській громаді зруйновано приватні житлові будинки, господарчі споруди;

у Шалигинській громаді зруйновано приватні житлові будинки;

у Свеській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;

у Хутір-Михайлівській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;

у Ворожбянській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, приміщення магазину;

у Буринській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;

у Великописарівській громаді зруйновано приватні житлові будинки та господарчі приміщення, пошкоджено приватний житловий будинок;

у Путивльській громаді пошкоджено цивільний легковий автомобіль;

у Сумській громаді пошкоджено адміністративне приміщення, об’єкт цивільної інфраструктури;

у Кролевецькій громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури;

у Ямпільській громаді зруйновано приватні житлові будинки та автомобіль.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 51 людину.

За добу повітряна тривога в області тривала 20 годин 12 хвилин.