400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
У Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
ВідеоУ Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
ГоловнаСуспільствоВійна

На Сумщині за добу внаслідок російських обстрілів є загиблі та постраждалі

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському, Конотопському районах.

На Сумщині за добу внаслідок російських обстрілів є загиблі та постраждалі
Фото: З відкритих джерел

Протягом доби, з ранку 21 квітня до ранку 22 квітня 2026 року, російські війська здійснили понад 50 обстрілів по 27 населених пунктах у 19 територіальних громадах області. Про це повідомляє Сумська ОВА. 

Внаслідок російських обстрілів території області за добу є загиблий та постраждалі серед мирних жителів

  • У Ямпільській громаді через ворожий обстріл загинув 59-річний чоловік.
  • У Путивльській громаді внаслідок удару ворожого  БпЛА поранено 17-річну дівчину.
  • У медичних закладах отримали допомогу ще 15 людей, які постраждали внаслідок ударів БпЛА в Сумській громаді вночі 21 квітня: 13 дітей (дівчата 6, 7, 9, 9, 13, 16 років, хлопці 3, 5, 9, 9, 10, 13, 14 років), а також 24-річна жінка та 44-річний чоловік. Станом на зараз відомо про 30 постраждалих від цієї атаки БпЛА.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському, Конотопському районах. 

Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

  • Сумська
  • Миропільська
  • Юнаківська
  • Хотінська
  • Білопільська
  • Ворожбянська
  • Есманьська
  • Шалигинська
  • Шосткинська
  • Зноб-Новгородська
  • Хутір-Михайлівська
  • Ямпільська
  • Свеська
  • Середино-Будська
  • Новослобідська
  • Путивльська
  • Кролевецька
  • Буринська
  • Великописарівська.

Ворог застосовував міномети, артилерію, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури: 

  • у Шосткинській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, приватні житлові будинки, господарчі приміщення, знищено цивільний автомобіль;
  • у Середино-Будській громаді зруйновано приватний житловий будинок, пошкоджено приватні житлові будинки, господарчі приміщення, багатоквартирний житловий будинок;
  • у Глухівській громаді зруйновано приватний житловий будинок, пошкоджено приватні житлові будинки, господарчі приміщення, об’єкти цивільної інфраструктури;
  • в Есманьській громаді зруйновано приватні житлові будинки, господарчі споруди;
  • у Шалигинській громаді зруйновано приватні житлові будинки;
  • у Свеській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
  • у Хутір-Михайлівській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
  • у Ворожбянській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, приміщення магазину;
  • у Буринській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
  • у Великописарівській громаді зруйновано приватні житлові будинки та господарчі приміщення, пошкоджено приватний житловий будинок;
  • у Путивльській громаді пошкоджено цивільний легковий автомобіль;
  • у Сумській громаді пошкоджено адміністративне приміщення, об’єкт цивільної інфраструктури;
  • у Кролевецькій громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури;
  • у Ямпільській громаді зруйновано приватні житлові будинки та автомобіль.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 51 людину.

За добу повітряна тривога в області тривала 20 годин 12 хвилин.

Читайте також
