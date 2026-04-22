За час роботи ініціативи Bring Kids Back UA вдалося повернути більш ніж 2100 українських дітей

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що заслухав доповідь представників команди Bring Kids Back UA Олександра Бевза та Максима Максимова щодо результатів роботи ініціативи.

Загалом за час роботи ініціативи вдалося повернути більш ніж 2100 українських дітей, яких викрала Росія. З них 150 – від початку цього року.

Окремо говорили про підтримку зусиль на рівні міжнародних організацій. Нещодавно вперше на рівні ООН депортацію та примусове переміщення українських дітей кваліфікували як злочин проти людяності.

Україна готується до засідання Міжнародної коаліції за повернення українських дітей на рівні міністрів, яке відбудеться 11 травня в Брюсселі і розраховує на широке представництво, конкретні рішення та практичну підтримку партнерів.