Головне за ніч та ранок середи, 22 квітня: понад 230 боєзіткнень, атака на залізницю, стрілянина в Києві

Нічна повітряна атака , 231 бойове зіткнення, бої на Покровському та Костянтинівському напрямках, ворожі обстріли, удари по Одещині.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 231 бойове зіткнення, більше 50 - на Покровському напрямку.

На Костянтинівському напрямку, за уточненою інформацією, ворог здійснив 29 атак в районах населених пунктів Плещіївка, Яблунівка, Іванопілля та в бік Костянтинівки, Іллінівки, Софіївки, Новопавлівки, Кучерового Яру та Степанівки.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1140 російських окупантів. Росія вже втратила в Україні близько 1 321 450 військових.

Унаслідок ударів Росії по Запорізькій області загинув машиніст Укрзалізниці, поранено його колегу, повідомив голова правління УЗ Олександр Перцовський.

Безпілотник ударив між коліями біля вантажного локомотива.

"За попередньою інформацією: спрацювали і моніторингова група, яка ідентифікувала загрозу достатньо заздалегідь, і працівники станції, які двічі повідомляли про небезпеку й необхідність перейти до укриття, як це і передбачено інструкціями та памʼятками щодо порядку дій (на станції розгорнуті і модульні простіші укриття, і є стаціонарне). Детально, посекундно розбираємо всі обставини, розшифровуються архіватори, щоб достеменно зʼясувати, чого не вдалося уникнути найгіршого. Інформація буде вкотре в деталях доведена кожному працівникові локомотивних бригад, щоб завжди була перед очима й у памʼяті", - йдеться в повідомленні.

В УЗ наголосили, що щодня моніторинг загроз рятує життя працівників та пасажирів. Ціна будь-яким зволіканням - життя.

Уночі ворог знову масовано атакував Одещину ударними безпілотниками. Під ударом опинилася портова інфраструктура.

Попри активну роботу ППО, зафіксовано пошкодження портових обʼєктів.

Минулося без постраждалих. Тривають роботи з усунення наслідків.

Уночі Росія атакувала Україну 215 безпілотниками, ППО збила 189.

Зафіксовано влучання 24 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння уламків на 6 локаціях.

У Дарницькому районі Києва водій стріляв і поранив пішохода.

"Між водієм та пішоходом виник конфлікт, під час якого керманич близько трьох разів вистрілив зі зброї у бік потерпілого", - повідомив відділ комунікації поліції Києва.

Правоохоронці затримали стрілка та вилучили в нього пристрій для відстрілу гумових куль. Стрілку загрожує до семи років ув'язнення.

Очільник українського МЗС Андрій Сибіга під час спілкування з журналістами відповів на запитання LB.ua щодо заяв представників вітчизняної металургійної галузі про несправедливі екологічні вимоги для вступу до ЄС.

За словами урядовця, європейське майбутнє України "має переміститися від зовнішньополітичної парадигми до внутрішньої і стати нашим доменом". Сибіга переконаний, що воно обов'язково стане реальністю, адже Україна має чіткі критерії і виконує їх.

Водночас міністр визнає, що потрібно пройти шлях адаптації, який є невідворотним. Дипломат пообіцяв "відстоювати місце і роль України" і разом з цим приносити найкращі практики і найкращі стандарти, щоб нічого не стояло на заваді нашому євроінтеграційному курсу.

21 квітня покійній королеві Великої Британії Єлизаветі II могло б виповнитися 100 років. У день народження своєї матері король Чарльз III виступив з посланням до нації.

Як пише BBC, монарх віддав належне громадському служінню, якому його попередниця на престолі присвятила практично усе своє життя. Чарльз наголосив, що королева навряд "схвалила б нинішній стан речей у світі", оскільки чимало реалій нашого часу "глибоко б її турбували". Глава держави не вдався у подробиці, що саме у міжнародній політиці могло б засмутити Єлизавету II.

У Британському музеї в день народження королеви Чарльзу, прем'єр-міністру Кіру Стармеру, а також принцу та принцесі Уельським Вільяму та Кейт презентували проєкт меморіалу у парку Сент-Джеймс у Лондоні. Центром композиції стане бронзова статуя Єлизавети II.

Чарльз також прийняв у Букінгемському палаці кількох людей, які є повними однолітками королеви і святкували в цей день свій 100-ий день народження.

Королева Єлизавета II померла 8 вересня 2022 року. Її період правління налічував 70 років і 7 місяців, що є абсолютним рекордом для британської монархії.

