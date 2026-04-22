400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
У Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
ВідеоУ Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
Міністр закордонних справ: "Європейське майбутнє України відбудеться, але будемо відстоювати свої роль і місце"

Андрій Сибіга прокоментував зауваження бізнесу до вимог ЄС для вступу України.

Міністр закордонних справ: "Європейське майбутнє України відбудеться, але будемо відстоювати свої роль і місце"
Очільник МЗС Андрій Сибіга
Фото: МЗС

Очільник українського МЗС Андрій Сибіга під час спілкування з журналістами відповів на запитання LB.ua щодо заяв представників вітчизняної металургійної галузі про несправедливі екологічні вимоги для вступу до ЄС.

За словами урядовця, європейське майбутнє України "має переміститися від зовнішньополітичної парадигми до внутрішньої і стати нашим доменом". Сибіга переконаний, що воно обов'язково стане реальністю, адже Україна має чіткі критерії і виконує їх.

Водночас міністр визнає, що потрібно пройти шлях адаптації, який є невідворотним. Зауваження металургійного бізнесу Сибіга називає "не спротивом, а уникненням ситуації, коли ми у минулому бездумно приймали деякі умови".

Дипломат пообіцяв "відстоювати місце і роль України" і разом з цим приносити найкращі практики і найкращі стандарти, щоб нічого не стояло на заваді нашому євроінтеграційному курсу.

Читайте також
