Міністр закордонних справ: "Європейське майбутнє України відбудеться, але будемо відстоювати свої роль і місце"

Очільник українського МЗС Андрій Сибіга під час спілкування з журналістами відповів на запитання LB.ua щодо заяв представників вітчизняної металургійної галузі про несправедливі екологічні вимоги для вступу до ЄС.

За словами урядовця, європейське майбутнє України "має переміститися від зовнішньополітичної парадигми до внутрішньої і стати нашим доменом". Сибіга переконаний, що воно обов'язково стане реальністю, адже Україна має чіткі критерії і виконує їх.

Водночас міністр визнає, що потрібно пройти шлях адаптації, який є невідворотним. Зауваження металургійного бізнесу Сибіга називає "не спротивом, а уникненням ситуації, коли ми у минулому бездумно приймали деякі умови".

Дипломат пообіцяв "відстоювати місце і роль України" і разом з цим приносити найкращі практики і найкращі стандарти, щоб нічого не стояло на заваді нашому євроінтеграційному курсу.