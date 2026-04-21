ЮНЕСКО ухвалили рішення щодо надзвичайної допомоги Україні

Країни-члени також засудили порушення міжнародного права Росією, зокрема атаки на об'єкти всесвітньої спадщини.

Виконавча рада ЮНЕСКО ухвалила рішення щодо програми надзвичайної допомоги Україні.

Про це повідомили в МЗС України.

"Цим рішенням держави-члени Виконавчої ради підтвердили солідарність з Україною у протидії наслідкам повномасштабної війни Росії проти нашої держави та закликали Генерального директора ЮНЕСКО продовжувати системний моніторинг ситуації в Україні у її міжнародно визнаних кордонах в межах мандату Організації", - йдеться в повідомленні.

Держави-члени Виконавчої ради ЮНЕСКО, а також делегації Європейського Союзу, обговорили необхідність подальшої підтримки та допомоги Україні, а також засудили грубі порушення міжнародного права Російською Федерацією.

Представник України у своєму виступі зазначив, що тисячі закладів освіти та наукових установ зазнали пошкоджень або були знищені, значна частина науковців була вимушена працювати за межами країни. Йшлося і про медійну сферу, яка зазнає системних атак.

На засіданні обговорили руйнування об’єктів культурної спадщини України.

"Разом з тим наголосили, що масштаби викликів значно перевищують наявні ресурси, і міжнародна підтримка має бути посилена", - розповіли в МЗС.