​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
ГоловнаПолітика

Мадяр заявив, що Угорщина повинна заарештувати Нетаньягу, якщо він приїде до країни

Візит Нетаньягу запланований на осінь. 

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу
Фото: EPA/UPG

Лідер опозиційної партії Угорщини «Тиса», яка перемогла на парламентських виборах, Петер Мадяр заявив, що його країна зобов’язана взяти під варту прем’єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, якщо той в’їде на угорську територію, поки перебуває у розшуку Міжнародного кримінального суду.

Мадяра цитує видання Politico

Раніше Угорщина відмовилася арештовувати ізраїльського прем’єра під час його візиту до Будапешта у квітні 2025 року. Перед тією зустріччю Віктор Орбан оголосив про вихід країни з МКС (процедура триває рік) і фактично гарантував Нетаньягу імунітет.

Однак Мадяр заявив, що зупинить процес виходу з МКС до 2 червня, тобто рівно через рік після офіційного повідомлення ООН про намір вийти з організації.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо можливого візиту Нетаньягу восени (він уже прийняв запрошення Угорщини), Мадяр сказав: «Я чітко доніс це і до ізраїльського прем’єра… уряд Тиси має твердий намір зупинити цей процес і забезпечити, щоб Угорщина залишалася членом МКС».

«Якщо країна є членом МКС і особа, яку розшукує суд, в’їжджає на її територію, ця особа має бути затримана», – додав він. 

Суд видав ордер на арешт Нетаньягу в листопаді 2024 року за підозрою у воєнних злочинах і злочинах проти людяності. Країни-члени МКС у принципі зобов’язані затримувати осіб, щодо яких видано такі ордери.

Водночас деякі країни вважають, що можуть залишатися членами МКС, не виконуючи такі ордери.

Наприклад, Франція заявляла, що арешт Нетаньягу суперечив би іншим її міжнародним зобов’язанням перед Ізраїлем. Стаття 98 статуту МКС частково підтримує цю позицію, зазначаючи, що держава не повинна діяти всупереч своїм міжнародним зобов’язанням щодо дипломатичного імунітету.

Колишній канцлер Німеччина Олаф Шольц також заявляв у квітні 2025 року, що не може уявити арешт Нетаньягу. Італія теж надала ізраїльському лідеру імунітет.

﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies