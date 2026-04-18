Партія «Тиса» Петера Мадяра матиме більше мандатів у парламенті після офіційних результатів виборів

Мова йде про 141 мандат зі 199.

За результатами остаточного підрахунку голосів (99,99%), опозиційна партія «Тиса» ще більше розширила своє представництво в Національних зборах Угорщини, пише Bloomberg.

Згідно з оновленими даними, «Тиса» матиме 141 місце зі 199. Попередні прогнози давали 138 мандатів. Це найбільша більшість, яку будь-коли отримувала політична сила за нинішньої виборчої системи, створеної партією «Фідес».

Такий результат (понад дві третини голосів) дозволяє Петеру Мадяру змінювати Конституцію та швидко демонтувати систему Віктора Орбана.

«Фідес» Орбана отримала 52 мандати, а ультраправі матимуть шістьох представників.

Очікується, що Мадяр складе присягу приблизно 9 травня після завершення всіх офіційних процедур.