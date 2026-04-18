Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Відбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
ФотоВідбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
Вироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
ЕксклюзивВироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
Партія «Тиса» Петера Мадяра матиме більше мандатів у парламенті після офіційних результатів виборів

Мова йде про 141 мандат зі 199.

Лідер угорської партії TISZA Петер Мадяр
Фото: EPA/UPG

За результатами остаточного підрахунку голосів (99,99%), опозиційна партія «Тиса» ще більше розширила своє представництво в Національних зборах Угорщини, пише Bloomberg

Згідно з оновленими даними, «Тиса» матиме 141 місце зі 199. Попередні прогнози давали 138 мандатів. Це найбільша більшість, яку будь-коли отримувала політична сила за нинішньої виборчої системи, створеної партією «Фідес». 

Такий результат (понад дві третини голосів) дозволяє Петеру Мадяру змінювати Конституцію та швидко демонтувати систему Віктора Орбана.

«Фідес» Орбана отримала 52 мандати, а ультраправі матимуть шістьох представників.

Очікується, що Мадяр складе присягу приблизно 9 травня після завершення всіх офіційних процедур.

Читайте також
