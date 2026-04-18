ЗМІ: Іран частково відкрив повітряний простір для міжнародних авіарейсів

Іран у суботу оголосив про часткове відкриття свого повітряного простору для міжнародних рейсів, що перетинають східну частину країни.

Про це пише Times of Israel із посиланням на заяву Управління цивільної авіації Ірану.

Згідно з офіційною інформацією, повітряні маршрути на сході Ірану вже доступні для транзитних польотів міжнародних авіакомпаній. У відомстві також зазначили, що низка аеропортів відновила роботу з 7:00 за місцевим часом.

За даними сервісів відстеження авіарейсів, навіть через кілька годин після оголошення жоден міжнародний рейс фактично не скористався відкритими маршрутами. Більшість літаків продовжують оминати територію Ірану.