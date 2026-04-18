ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ФотоВідбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
ЕксклюзивВироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
Болгарія у переддень виборів: проросійський лідер перегонів, Україна в порядку денному і перспектива нових дострокових виборів

У неділю, 19 квітня в Болгарії відбудуться парламентські вибори – вже восьмі за останні п’ять років. Країна з виходом до Чорного моря, на кордоні з Туреччиною та Румунією й в безпосередній близькості до війни після 2022 року набула стратегічної ваги, але так і не вийшла з електоральної каруселі.

Сім попередніх виборів не змінили головного: щоразу політична конкуренція зводиться до протистояння однієї проєвропейської реформаторської сили та строкатого, але по суті єдиного табору корупційних та проросійських сил.

Про те, як ця система відтворює себе, яке місце України в електоральному дискурсі, а також чому постать Румена Радева має значення та, що зміниться у разі його приходу до влади в якості очільника уряду, LB.ua розповів болгарський експерт Дімітар Керанов, запрошений дослідником German Marshall Fund.

Фото: friendshipbridge.eu
Болгарія, на жаль, випала з загального фокусу уваги на тлі угорських виборів. Хоча ваша ситуація видається не менш ризиковано. Почнімо спочатку: як ви охарактеризуєте позиції основних політичних конкурентів та їхні позиції?

Болгарія справді важлива як член НАТО та ЄС – особливо в стратегічному сенсі. Але щоб відповісти на перше запитання, треба зробити крок назад і одразу назвати речі своїми іменами: Болгарія – це неконсолідована демократія, або дисфункціональна демократія, або країна, що переживає демократичний відкат. Як це не назви – це те, що не працює, як має працювати.

І коли говорити про політичні наративи, головна проблема Болгарії полягає в тому, що партійні лінії розмиті. Ідеологія нечітка, як у Західній Європі, де зрозуміло, хто лівий, хто правий, хто центрист. У Болгарії партії будуються, як правило, навколо “сильного лідера”. Тому йдеться більше про те, хто саме потрапить до влади. І тут вже ми маємо два шари наративів.

Дедалі більшою мірою останніми роками ключовим стає ставлення до російської агресії в Україні. Ось, наприклад, на цих виборах – згідно з опитуваннями, попереду йде “Прогресивна Болгарія”. І це вже тривожно, бо лідером “Прогресивної Болгарії” є Румен Радев – колишній президент, який є проросійським. Це фундаментально суперечить позиції Болгарії в ЄС та НАТО – і це ще й іміджева проблема, коли проросійська партія виграє вибори. Чому я це кажу? Тому що в Болгарії є по суті одна серйозна проєвропейська реформаторська коаліція – “Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія” (ПП-ДБ).

Все інше – “Прогресивна Болгарія”, БСП, ГЕРБ тощо – це різні упаковки старого статус-кво, пов'язаного із провалом декомунізації в Болгарії, який постійно відтворює людей і політиків, певним чином прив'язаних до ролі Болгарії як окремого радянського суб'єкта. Саме звідси і черпає своє коріння російський вплив.

Фото: EPA/UPG
Лідер коаліції «Прогресивна Болгарія» Румен Радев виступає під час завершального мітингу передвиборчої кампанії в Софії, 16 квітня 2026 року.

Соціологічні прогнози впродовж останнього місяця давали Румену Радеву близько 10% переваги над Бойком Борисовим, його головним конкурентом. Які цифри зараз, яка різниця між їхніми позиціями? Опишіть точніше – що відстоює Радев, що відстоює Борисов та його партія, як вони позиціонують себе в цьому змаганні?

Так, “Прогресивна Болгарія” Радева – близько 30%, ГЕРБ – близько 20%, як ви й казали. “Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія” – 11%, ДПС – близько 10%, ультрапроросійська партія “Відродження” – 7%. Крім того, є значна частка невизначених виборців.

ГЕРБ (Громадяни за Європейський розвиток Болгарії) – партія Бойка Борисова, який кілька разів обіймав посаду прем'єр-міністра. Попри декларовану проєвропейську риторику, ГЕРБ пов'язаний із системною корупцією та хронічним блокуванням судових реформ. ДПС (Рух за права та свободи) – партія, традиційно пов'язана з болгарськими турками, а також із бізнес-інтересами Деляна Пеєвскі – впливового олігарха і медіамагната, внесеного до санкційного списку США за так званим законом “Магнітського” через причетність до корупції.“Відродження” (Възраждане) – ультранаціоналістична і відверто проросійська партія з офіційним договором про співпрацю з “Єдиною Росією”. Є головним ретранслятором кремлівських наративів у болгарському парламенті.

І хочу одразу зазначити, що при всіх декларативних відмінностях між Радевим та Борисовим я вважаю їх обох частиною того самого старого статус-кво – нереформованої системи, яка веде до демократичного відкату. Тому навіть якщо на папері між ними є певні відмінності, на практиці різниці небагато. Бо і той, і той означає продовження старого статус-кво та блокування реформ – у тому числі в судовій сфері і в протидії російському впливу. Якщо говорити чесно – я не думаю, що між ними є справжні відмінності.

Фото: EPA/UPG
Ви згадали, що є значна частка виборців, які не визначилися. Як би ви описали цей електоральний сегмент? Це молодь чи переважно старше покоління? Чи очікуєте ви підвищеної мобілізації – як це було в Угорщині – і на чию користь?

Думаю, одна ключова відмінність між Угорщиною та Болгарією в тому, що Болгарія є значно більш дисфункціональною демократією – і тут є лише одна справді реформаторська коаліція, ПП-ДБ. Все інше – це просто партії та люди, які хочуть зупинити реформи і зберегти статус-кво. А це означає, що багато людей розчарувались і вирішили, що голосування нічого не змінить. Хтось просто не йде на вибори. 

Є й молодші люди, які просто виїжджають із країни, бо втратили надію. Хоча, можливо, угорський приклад послужить мотивацією хоча б для частини невизначених. Але коли є лише одна партія, яка стоїть за реальні реформи, а всі інші – те саме старе статус-кво, просто запаковане по-різному, – розчаруватися набагато легше.

Але як конкретніше описати цей невизначений електорат? Чого від цих людей очікувати і наскільки великий цей сегмент?

Ну, Болгарія має рекордно низьку явку. Я не можу назвати точний відсоток прямо зараз, але є агентство MarketLinx, яке фіксує: близько 12% виборців визначаються, за яку партію голосувати, в останній день. Якщо подивитися на цифри попередньої явки – а виборів було багато, – прогнозована явка складає десь 54%, трохи більше 50%. Тобто маємо або велику кількість невизначених виборців, або людей, які просто розчаровані системою і не вірять, що щось зміниться. Угорський досвід трохи допоможе... але в межах розумного – нічого надзвичайного не станеться.

Фото: EPA/UPG
Чи спостерігаєте ви, що “український фактор” якось маніпулятивно використовується в болгарському політичному контексті – так само, як це було в Угорщині? Як болгарські політики обговорюють Україну, щоб залучити або демобілізувати виборців? Йдеться про саму війну, Зеленського чи ширший український контекст?

Так. Тема України з'являється переважно з боку відверто проросійських партій і політиків, – які штучно нагнітають страх, що Болгарія “втягується у війну”. Але це маніпуляція: підтримка України не означає війни з Росією. Офіційна позиція Болгарії щодо України – особливо після нещодавнього підписання угоди про стратегічне співробітництво з Україною – залишається стабільною. Болгарія є членом НАТО і твердим прихильником України. Офіційна позиція не зміниться.

Але якщо Радев стане прем'єром відбудеться риторичний зсув у бік більш проросійської риторики. Хоча, думаю, що на практиці – без особливих наслідків. 

Але проросійські сили, які є провідниками кремлівського впливу в Болгарії, звісно, ніколи не припинять поширювати дезінформацію та атаки на Україну. Стандартний набір виглядає так: “Росія просто захищається”, “вона нічого не починала”, “давайте вирішимо все мирно” – що в реальності означає: Україна має капітулювати і дати себе завоювати. Ось як працює ця маніпуляція.

І ще один постійний проросійський наратив у Болгарії – це, що нібито існує якийсь “культурно-історичний зв'язок” із Росією. Але це теж брехня, вирощена ще в комуністичні часи. В реальності вона нічим не підкріплена. Загалом цей проросійський наратив у Болгарії змінюється одночасно зі зміною поколінь. 

Молоді болгари дедалі більше відчувають прямі переваги членства в ЄС. Тому ґрунт для дезінформації вже не такий родючий, як 10, 20 чи 30 років тому. Але це все одно залишається серйозною проблемою. І насправді саме російський вплив – це єдиний найсерйозніший виклик для болгарської демократії сьогодні, адже саме він тісно пов'язаний із феноменом корупції.

Фото: EPA/UPG
Болгарські медіа писали, що угоду про стратегічне співробітництво з Україною намагалися оскаржити в парламенті. Це сталося у виборчому контексті? 

Так. Знову ж таки – вплив Росії відчувається й у тому, що частина медіа, усвідомлено чи ні, поширює російські наративи без жодної критики. Проблема з цим договором про стратегічне співробітництво в тому, що він, звісно, розлютив проросійських політиків і кремлівське лобі в Болгарії. Вони почали дискредитувати його: мовляв, підписати таку угоду “незаконно”. Звичайно, це не незаконно – і це в стратегічних інтересах Болгарії як члена ЄС і НАТО. У цьому договорі немає нічого несподіваного.

Більше того, ще на початку війни – здається, це розслідування ініціювали в Німеччині – з'ясувалось, що Болгарія постачала значну частину боєприпасів Україні. Тобто практична підтримка Болгарії для України дуже стабільна. Але проросійські сили намагаються викривити цю картину. В тому числі поширювали наратив про те, що підписання угоди технічним прем'єром нібито нелегітимне. Але це складні правові питання – і оскільки угода підписана та відповідає болгарським інтересам, я був би здивований, якби її реально оскаржили. Я не думаю, що це можливо.

Загалом це типова спроба посіяти зерно сумніву. Мовляв, може, ця угода не в наших інтересах, може, її підписали незаконно. Але я б надто не переймався з цього приводу.

Ви сказали, що російські маніпулятивні тактики змінились разом зі зміною поколінь. Як Росія адаптується, щоб зберегти вплив у вашій країні? На кого вона орієнтується? 

Думаю, картина досить складна. Звісно – наративи це важлива зброя. Наприклад, обвинувачення в тому, що ЄС або Україна “втручаються” у справи Болгарії; апеляції до нібито “історичного боргу” перед Росією. Повільна інституційна реакція теж грає на руку Москві. Якщо говорити конкретно: раніше вплив Росії був пов'язаний з енергетичною залежністю – але диверсифікація покращила ситуацію. 

Фото: EPA/UPG
Є, звичайно, традиційне шпигунство. Є дуже тривожний зв'язок партії “Відродження” з “Єдиною Росією”, бо ця партія є головним провідником кремлівських наративів у Болгарії: вони мають офіційний договір про співпрацю. Тобто Росія спирається на конкретних політиків і людей, які поширюють її наративи. І тут є цікава особливість: у болгарському випадку російський вплив пов'язаний із націоналізмом – причому дивним чином болгарський націоналізм у виконанні “Відродження” виявляється неодмінно схожим на російський. Мовляв, інтереси Болгарії – це й інтереси Росії, і навпаки. Це дуже дивно.Що стосується цільових аудиторій – з молоддю у Росії дедалі більше проблем. Але серед старших поколінь – тих, хто пам'ятає комунізм або перші, дуже непрості роки демократичного переходу, – можливості для маніпуляцій залишаються.

І ще один суттєвий чинник для маніпуляцій, це той факт, що між болгарською та російською мовами є певна лексична подібність і часом цього достатно для того, щоб болгарин міг споживати російську пропаганду в оригіналі. Для, скажімо, німця прямий контакт із російською пропагандою значно складніший. А болгарин може читати й розуміти – і це Росія активно використовує.

Під час виборів в Угорщині ми бачили, як американська адміністрація підтримувала «Фідес». Чи відіграють США якусь подібну роль у болгарському контексті?

Ну, передусім треба сказати: США – важливий стратегічний партнер Болгарії, це беззаперечно, і в контексті НАТО, і у військовому співробітництві. Це факт. Але коли в Болгарії говорять про роль зовнішніх акторів, дискусія зазвичай обертається навколо Росії та України – не навколо США. Я не бачу жодної особливої ролі Вашингтона, порівнянної з угорським кейсом. Я просто робив спостереження, що болгарські націоналісти якимось дивним чином водночас є і російськими націоналістами – і їх практично не відрізнити. Це просто цікавий феномен.

Але США є важливим гарантом безпеки Болгарії, враховуючи її стратегічне положення. Наприклад, санкції «Магнітського», введені США проти Деляна Пеєвскі та інших осіб – це реальний інструмент, що допомагає висвітлити та назвати корупцію. Тому моя фахова рекомендація: США варто розглянути розширення санкцій через наявні механізми, бо дисфункціональна болгарська демократія просто стратегічно невигідна для самого ж Вашингтона, враховуючи позицію Болгарії і добрі відносини між двома країнами.

Фото: biip-varna.github.io
Чи очікуєте ви, що коаліція, яка сформується за результатами виборів, буде проросійською чи все ж проєвропейською?

Це за умови, що коаліція взагалі буде – і що буде стабільний уряд. Адже може статися й так: черговий технічний уряд і знову дострокові вибори. Хочу підкреслити: для багатьох болгарських політичних гравців, які прагнуть заблокувати реформи – або повернення до “старого статус-кво”, як я це називаю, – насправді вигідніше не бути при владі. Бо тоді ти не несеш відповідальності. Тому й зручно відправляти країну на нові й нові вибори.

Але якщо коаліція все ж буде – слова перед виборами не варто сприймати серйозно. Болгарія дуже міцно вкорінена в структурах ЄС і НАТО, і практично – найкраще, на що може розраховувати проросійський прем'єр – це риторичний зсув, більш “дружня до Росії” риторика, але не більше. Просто немає простору для маневру. Болгарія є членом НАТО, і є межі, які не можна переступити, хоч би якими проросійськими ви не були. Тому я б не очікував жодних серйозних змін у зовнішній політиці.

Тобто, найнебезпечнішим результатом цих виборів можуть стати... нові вибори?

Я б не сказав “найнебезпечніший”, але дуже ймовірний – бо так відбувається вже давно. Коаліційна арифметика в Болгарії безжальна, а болгарські політики змінюють погляди щодня – деякі з них. Тому якщо вони кажуть, що не підуть у коаліцію, сприймайте це з великою часткою скептицизму і просто дивіться, що станеться після. Але найімовірніше – будуть нові вибори.

Чи є ризик, що Болгарія замінить Угорщину в її блокуючій ролі всередині ЄС? Якщо проросійська влада прийде до влади в Болгарії, чи відтворить вона угорський стиль поведінки в Євросоюзі?

Я не думаю, що це реалістично в тому самому сенсі, що відбуватиметься активне блокування підтримки України. Але враховуючи положення на крайньому східному фланзі НАТО, Болгарія є іншим типом вразливості та політичної нестабільності.

Маріанна Присяжнюк, журналістка
