Уряд США підтримав продаж військово-морського обладнання Німеччині на $12 млрд (оновлено)

Уряд США схвалив потенційний продаж Німеччині систем бойового управління для надводних кораблів на суму до 11,9 мільярда доларів.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на Державний департамент.
Берлін має намір придбати комплекти обладнання інтегрованої системи бойового управління на базі "Aegis" та відповідні радари для восьми кораблів.
Основними підрядниками угоди є Lockheed Martin Corp. та RTX Corp.
Держдеп офіційно повідомив Конгрес про погоджену угоду, яка “підтримує цілі США, зміцнюючи безпеку союзника НАТО та покращуючи сумісність його морських сил з американськими військовими та іншими союзниками”.
“Пропозицію має розглянути Конгрес, вона передбачає переговори між покупцем і постачальниками, а між затвердженням та постачанням систем можуть пройти роки”, – зазначає видання.
- Про п'ятничне рішення повідомили на тлі визнання офіційними особами США того, що деякі поставки зброї можуть бути відкладені. США прагнуть поповнити власні запаси після інтенсивного використання боєприпасів в Ірані.
- Державний секретар Марко Рубіо використав надзвичайні повноваження, щоб пришвидшити продаж ключової зброї на 23 мільярдів доларів Йорданії, Кувейту та Об'єднаним Арабським Еміратам через іранські напади на ці країни.
- Незважаючи на те, що уряд підтримав продаж, НАТО та союзники стикаються з постійною критикою з боку президента Дональда Трампа за їхнє небажання допомагати кампанії США проти Ірану.