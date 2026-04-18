Уряд США підтримав продаж військово-морського обладнання Німеччині на $12 млрд (оновлено)

Уряд США схвалив потенційний продаж Німеччині систем бойового управління для надводних кораблів на суму до 11,9 мільярда доларів.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на Державний департамент.

Берлін має намір придбати комплекти обладнання інтегрованої системи бойового управління на базі "Aegis" та відповідні радари для восьми кораблів.

Основними підрядниками угоди є Lockheed Martin Corp. та RTX Corp.

Держдеп офіційно повідомив Конгрес про погоджену угоду, яка “підтримує цілі США, зміцнюючи безпеку союзника НАТО та покращуючи сумісність його морських сил з американськими військовими та іншими союзниками”.

“Пропозицію має розглянути Конгрес, вона передбачає переговори між покупцем і постачальниками, а між затвердженням та постачанням систем можуть пройти роки”, – зазначає видання.