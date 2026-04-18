ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Відбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
ФотоВідбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
Вироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
ЕксклюзивВироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
ГоловнаСвіт

Уряд США підтримав продаж військово-морського обладнання Німеччині на $12 млрд (оновлено)

Головними підрядниками будуть “Lockheed Martin Corp” та “RTX Corp”.

Фото: medium.com

Уряд США схвалив потенційний продаж Німеччині систем бойового управління для надводних кораблів на суму до 11,9 мільярда доларів.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на Державний департамент.

Берлін має намір придбати комплекти обладнання інтегрованої системи бойового управління на базі "Aegis" та відповідні радари для восьми кораблів.

Основними підрядниками угоди є Lockheed Martin Corp. та RTX Corp.

Держдеп офіційно повідомив Конгрес про погоджену угоду, яка “підтримує цілі США, зміцнюючи безпеку союзника НАТО та покращуючи сумісність його морських сил з американськими військовими та іншими союзниками”.

“Пропозицію має розглянути Конгрес, вона передбачає переговори між покупцем і постачальниками, а між затвердженням та постачанням систем можуть пройти роки”, – зазначає видання.

  • Про п'ятничне рішення повідомили на тлі визнання офіційними особами США того, що деякі поставки зброї можуть бути відкладені. США прагнуть поповнити власні запаси після інтенсивного використання боєприпасів в Ірані.
  • Державний секретар Марко Рубіо використав надзвичайні повноваження, щоб пришвидшити продаж ключової зброї на 23 мільярдів доларів Йорданії, Кувейту та Об'єднаним Арабським Еміратам через іранські напади на ці країни.
  • Незважаючи на те, що уряд підтримав продаж, НАТО та союзники стикаються з постійною критикою з боку президента Дональда Трампа за їхнє небажання допомагати кампанії США проти Ірану.
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies