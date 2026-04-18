Трамп оголосив про згоду Ірану на ключову поступку для угоди про припинення війни

Розморожувати іранські активи при цьому нібито ніхто не збирається.

Трамп оголосив про згоду Ірану на ключову поступку для угоди про припинення війни
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп в інтерв'ю Bloomberg повідомив, що Іран готовий припинити свою ядерну програму, що було головною вимогою Вашингтона для просування перемовин про мирну угоду.

Мораторій на збагачення урану діятиме безстроково, що суперечить інформації деяких ЗМІ про те, що Тегеран був згоден лише на відтермінування на 20 років.

Водночас США не збираються розморожувати близько 20 мільярдів доларів Ірану, що опинилися під санкціями внаслідок політики ісламської республіки. Трамп підкреслив, що гроші Вашингтон передавати не буде. 

Господар Білого дому анонсував зустріч переговорних команд на вихідних, під час якої, ймовірно, може бути підписана угода. Принаймні Трамп запевняє, що більшість пунктів вже погоджені, і на фіналізацію потрібні "день-два".

