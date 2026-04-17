ГоловнаСвіт

Стармер: понад 10 країн готові приєднатись до оборони Ормузької протоки

Поки країни обговорюють відновлення свободи судноплавства, зокрема надання необхідних ресурсів.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер
Фото: EPA/UPG

 Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що понад десяток країн готові надати ресурси для оборонної місії, спрямованої на відновлення свободи судноплавства в Ормузькій протоці.

Про це передає Reuters.

Франція та Велика Британія головували на зустрічі 49 країн у Парижі, щоб обговорити підготовку до можливої багатонаціональної оборонної місії із захисту судноплавства в Ормузькій протоці, коли дозволять умови.

Переговори мають продовжити в Лондоні наступного тижня, де оголосять більше деталей щодо складу місії.

«Повторне відкриття протоки є глобальною необхідністю та глобальною відповідальністю», – сказав Стармер.

  • Раніше повідомлялось, що ініціатива не включатиме наступальних військових операцій, а Франція та інші союзники не підтримуватимуть такі операції США. 
