Зеленський закликав до спільних дій для захисту свободи судноплавства в Ормузькій протоці

Після війни безпека має посилитись, а не послабшати.

Зеленський закликав до спільних дій для захисту свободи судноплавства в Ормузькій протоці
Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час онлайн-засідання, присвяченого безпеці в Ормузькій протоці, наголосив на необхідності спільних міжнародних дій для захисту свободи судноплавства.

"Ми всі маємо працювати разом, щоб прибрати загрози в Ормузькій протоці так, щоб це допомогло захистити свободу судноплавства в усьому світі. Рішення, ухвалені щодо Ормузу зараз, визначатимуть, як інші агресивні актори сприйматимуть можливість створення проблем в інших протоках та на інших фронтах", – наголосив Президент.

Глава держави підкреслив важливість чітких і конкретних рішень, щоб уникнути затягування кризових ситуацій, як це сталося в інших регіонах.

"Ми маємо бути якомога конкретнішими й чіткішими, щоб через пів року не опинитися в такій самій ситуації, як у Газі, де ще багато чого треба зробити: безпека там досі здебільшого нестабільна, відновлення фактично не розпочалось, а багато гуманітарних проблем залишаються нерозв’язаними. В Ормузі є безпекові завдання, які не можна вирішити за допомогою лише політичних рішень", – додає Володимир Зеленський.

За словами Президента, необхідно чітко розподілити відповідальність між партнерами та активніше залучати країни регіону.

"По-перше, треба визначити, що саме в Ормузі залежить від нас усіх, а що – від США. Також важливо залучити країни Близького Сходу так, щоб були враховані їхні спільні інтереси. Ключовий принцип – після війни безпека має посилитись, а не послабшати," – наголошує глава держави.

Окремо глава держави наголосив на необхідності координації військових зусиль і підготовки безпекової місії.

"По-друге, треба якомога швидше організувати зустріч наших військових команд та опрацювати всі критичні аспекти того, як могла би працювати безпекова місія в Ормузі та який досвід може запропонувати кожна зі сторін. Україна вже здійснювала дуже схожу місію в Чорному морі".

Президент підкреслив, що Україна має практичний досвід у забезпеченні безпеки морських шляхів.

"Росія також намагалася заблокувати наше море, і ми маємо досвід супроводу торгових суден, розмінування, захисту від повітряних атак та загальної координації таких операцій. Українці вже працюють у регіоні Затоки над безпекою в повітрі. Ми також можемо сприяти безпеці на морі", – каже Президент.

Зеленський також звернув увагу на глобальний вплив війни на Близькому Сході, зокрема на ситуацію в Європі.

"Війна в Ірані негативно впливає на ситуацію у Європі через війну Росії проти України. Росія не збирається зменшувати кількість і жорстокість своїх ударів, тоді як США можуть послаблювати тиск на неї. Це може призвести до дефіциту озброєння, особливо засобів ППО".

У цьому контексті президент закликав європейські країни посилити підтримку України.

"Отже, Європа має робити ще сильніші кроки для захисту життів, насамперед для протидії балістичним загрозам і збереженню тиску на Росію. Я вдячний усім країнам, які допомагають нам у цьому, зокрема постачають засоби протиповітряної оборони, підтримують PURL і прискорюють внутрішнє виробництво".

Глава держави наголосив на важливості самостійності ключових регіонів світу у питаннях безпеки.

"Основні регіони світу мають більше покладатися на власні сили: Європа, Близький Схід і країни Затоки, а також основні регіони Азії, Канада, Австралія та Нова Зеландія".

