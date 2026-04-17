Світовий банк і МВФ оголосили про відновлення відносин з Венесуелою після семирічної паузи

Відносини країни з фінустановами погіршилися в 2019 році.

Міжнародний валютний фонд та Світовий банк оголосили про відновлення відносин з Венесуелою після семирічної паузи.

Відносини країни з фінустановами погіршилися у 2019 році, коли МВФ визнав опозицию легітимною владою Венесуели.

МВФ опитав своїх членів щодо того, чи вважають вони виконувачку обов'язків президента Делсі Родрігес легітимним лідером Венесуели.

"З огляду на думку більшості членів Міжнародного валютного фонду,.. директор-розпорядник Кристаліна Георгієва сьогодні оголосила, що МВФ тепер співпрацює з урядом Венесуели під керівництвом виконуючої обов'язки президента Делсі Родрігес", – йдеться у заяві МВФ.

Світовий банк також заявив, що відновлює співпрацю з урядом Венесуели під керівництвом Родрігес. Венесуела є членом СБ із 1946 року. Остання його позика країні була надана у 2005 році.