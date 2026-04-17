ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
Все погано, але надії немає
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Вироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
Делегація Єврокомісії обговорить у Будапешті розморожування фінансування ЄС для Угорщини

Майбутній очільник угорського уряду Петер Мадяр очікує два дні конструктивних переговорів.

Делегація Європейської комісії, яка має прибути до Будапешта в п'ятницю, обговорить дорожню карту щодо розморожування фінансування Європейського Союзу, яке терміново потребує економіка Угорщини.

Про це повідомив переможець парламентських виборів в Угорщині Петер Мадяр, пише Bloomberg.

Мадяр сказав журналістам, що очікує двох днів “конструктивних” переговорів, додавши, що час дуже обмежений.

До складу делегації з Брюсселя увійдуть голова кабінету президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн та кілька генеральних директорів. Аніта Орбан, Іштван Капітані та Андраш Карман, яких вважають майбутніми міністрами закордонних справ, економіки та фінансів відповідно, приєднаються до переговорів. Участь у них візьме і сам Мадяр.

“Я очікую конструктивних переговорів, але це буде нелегко”, – сказав Мадяр.

Він підкреслив що його уряд, який мають сформувати на початку травня, швидко реагуватиме на занепокоєння ЄС щодо корупції та відновлення свободи ЗМІ та академічних свобод. 

“Це буде величезний поспіх, тому що наприкінці серпня закінчуються “терміни дії” багатьох мільярдів коштів”, – додав Мадяр .

Мадяр здобув переконливу перемогу на парламентських виборах минулої неділі, забравши дві третини голосів виборців. Він усунув з посади прем'єр-міністра Віктора Орбана після 16 років правління. Це вважають ударом по націоналістичних союзниках Орбана – від Вашингтона до Москви.

  • Раніше видання Financial Times писало, що Єврокомісія передала Мадяру список із 27 умов для розблокування коштів ЄС. Серед пріоритетів є погодження кредиту для України і 20-го пакету антиросійських санкцій.
