Раніше цю біржу звинувачували у тому, що вона допомагає клієнтам обходити санкції.

Криптовалютна біржа Grinex, пов’язана з Росією та внесена до санкційних списків, повідомила про призупинення своєї роботи після кібератаки, під час якої було викрадено активи на суму приблизно $13,1 млн.

Про це пише Reuters.

Grinex, що базується у Киргизстані, але має зв’язки з Росією, минулого року потрапила під санкції США, Великої Британії та Європейського Союзу.

Сама біржа звинуватила у атаці «іноземні спецслужби недружніх держав», але агенція зауважує, що не змогла незалежно підтвердити ці твердження.

У компанії скаржаться, що атаку провели за допомогою «безпрецедентного рівня ресурсів і технологій», доступних лише державним структурам, і начебто метою цього було «заподіяння прямої шкоди фінансовому суверенітету Росії».

Раніше США заявляли, що Grinex допомагала клієнтам обходити санкції за допомогою стейблкоїна A7A5, прив’язаного до російського рубля.

Після відключення Росії від міжнародної банківської системи SWIFT через санкції, запроваджені у відповідь на війну проти України, країна активно розвиває криптовалютну інфраструктуру для забезпечення зовнішньої торгівлі.