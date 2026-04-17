WSJ: США створять високотехнологічний промисловий центр на Філіппінах

США створять високотехнологічну виробничу зону на Філіппінах. Хаб має створити стійкі до китайського ринку ланцюги поставок з автоматизованими заводами та місцевими ресурсами.

Як пише WSJ, угода з Філіппінами про створення промислового центру – це остання спроба адміністрації Трампа зменшити домінування Китаю над світовими ланцюгами поставок.

Виробничий центр на базі штучного інтелекту планується розмістити на ділянці площею 4000 акрів, наданій США Манілою. США займатимуть цю ділянку безкоштовно та управлятимуть нею як спеціальною економічною зоною.

"Цей проект також поглиблює економічні та політичні зв'язки США з ключовим союзником у Південно-Східній Азії, який стикається з тиском з боку військової присутності Китаю в регіоні. Китай посилив свою агресивну тактику проти філіппінських суден у Південно-Китайському морі, серед інших морських загроз", - йдеться в повідомленні.

Речник посольства Китаю у Вашингтоні заявив, що Китай виступає проти створення будь-якою країною ексклюзивних торговельних блоків для порушення міжнародного торговельного порядку.

За даними видання, на Філіппінах є джерела нікелю, міді, хроміту та кобальту, які будуть використовуватися американськими компаніями, що працюють там, та експортуватися назад до США для виробництва. Це одна з найбагатших на корисні копалини країн і другий за величиною виробник нікелю у світі.