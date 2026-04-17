Відбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
ФотоВідбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
Вироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
ЕксклюзивВироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
​Петер Мадяр російському пропагандисту: “Дякую, що прийшли та насолоджуєтесь свободою тут, в Угорщині, а також зміною режиму”
​Петер Мадяр російському пропагандисту: “Дякую, що прийшли та насолоджуєтесь свободою тут, в Угорщині, а також зміною режиму”
WSJ: США створять високотехнологічний промисловий центр на Філіппінах

Очікується, що угода зменшить домінування Китаю над світовими ланцюгами поставок.

Фото: EPA/UPG

США створять високотехнологічну виробничу зону на Філіппінах. Хаб має створити стійкі до китайського ринку ланцюги поставок з автоматизованими заводами та місцевими ресурсами.

Як пише WSJ, угода з Філіппінами про створення промислового центру – це остання спроба адміністрації Трампа зменшити домінування Китаю над світовими ланцюгами поставок. 

Виробничий центр на базі штучного інтелекту планується розмістити на ділянці площею 4000 акрів, наданій США Манілою. США займатимуть цю ділянку безкоштовно та управлятимуть нею як спеціальною економічною зоною.

"Цей проект також поглиблює економічні та політичні зв'язки США з ключовим союзником у Південно-Східній Азії, який стикається з тиском з боку військової присутності Китаю в регіоні. Китай посилив свою агресивну тактику проти філіппінських суден у Південно-Китайському морі, серед інших морських загроз", - йдеться в повідомленні.

Речник посольства Китаю у Вашингтоні заявив, що Китай виступає проти створення будь-якою країною ексклюзивних торговельних блоків для порушення міжнародного торговельного порядку. 

За даними видання, на Філіппінах є джерела нікелю, міді, хроміту та кобальту, які будуть використовуватися американськими компаніями, що працюють там, та експортуватися назад до США для виробництва. Це одна з найбагатших на корисні копалини країн і другий за величиною виробник нікелю у світі.

Читайте також
