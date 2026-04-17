Відбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
США повністю вивели війська із Сирії

Об'єкти, які перебували під контролем американської армії, передали уряду.

Міністерство закордонних справ Сирії у мережі X оприлюднило заяву про завершення процесу виведення військ Сполучених Штатів із суверенної території країни.

Американські війська контролювали деякі ділянки кордону арабської республіки, а також частину території на північному сході. Усі об'єкти було передано уряду, який було сформовано після падіння у Сирії диктаторського режиму Башара Асада.

У Дамаску відзначили, що рішення США завершити свою військову місію свідчить про згоду зі зміною безпекових обставин у регіоні. Йдеться про те, що сирійські збройні сили достатньо оснащені та навчені, щоб самостійно протистояти загрозам, головною з яких залишається діяльність терористичної "Ісламської держави".

Сирійський уряд наголосив на професіоналізмі та скоординованості виведення військ, про яке у листопаді минулого року домовилився на зустрічі у Білому домі президент країни Ахмед аль-Шараа та глава американської держави Дональд Трамп.

