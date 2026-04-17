Молдова оголосила персонами нон грата командування російських військ у Придністров’ї

Тепер російські військові мають прибути до Молдови для врегулювання свого правового статусу, або ж не зможуть залишати межі Придністров’я.

Частина кордону із Молдовою
Фото: DW/S. Ciochina

Влада Молдови оголосила персонами нон грата представників командування оперативної групи російських військ (ОГРВ), незаконно розміщеної на території невизнаного Придністров'я.

Про це повідомляє Newsmaker.

Голова парламенту Молдови Ігор Гросу заявив, що зазначені особи мають прибути на територію, підконтрольну конституційній владі країни, для врегулювання свого правового статусу. В іншому разі вони не зможуть залишати межі Придністров’я.

"Ці особи оголошені небажаними на території Республіки Молдова. Причина дуже проста і конкретна: російська армія незаконно перебуває на території нашої держави. Саме тому ми ухвалили це рішення", – наголосив Гросу.

У разі спроби перетнути контрольно-пропускні пункти на правий берег Дністра або виїхати з країни через Кишинівський міжнародний аеропорт таких осіб затримуватимуть і депортуватимуть до країни походження.

Як пише ЗМІ, до списку увійшли командувач ОГРВ Дмитрій Зеленков, його заступники Дмитрій Опалєв, Сергєй Машенко та Сергєй Ширшов, начальник штабу Марат Ярулін, а також Алексєй Богомолов, якого пов’язують зі схемами незаконного фінансування ОГРВ.

У Міграційній інспекції Молдови повідомили, що від початку року 76 іноземців було оголошено небажаними на строк від 5 до 15 років. Серед них — також представники "неконституційних військових формувань".

