​В українському полоні перебувають більше 300 іноземних найманців, які воювали на боці Росії

РФ веде незаконну кампанію з вербування найманців переважно з Африки. 

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга
Фото: МЗС

В Українському полоні перебуває понад триста іноземних полонених, які воювали на боці російських окупантів.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає "Інтерфакс-Україна".

"Маючи великі втрати на полі бою, Росія розпочала незаконну кампанію з вербування найманців переважно з Африки та Азії. І в наших в’язницях перебуває понад 300 іноземців, які воювали проти нас на боці Росії", – сказав Сибіга під час публічної дискусії ADF-Talks на 5-му Анталійському дипломатичному форумі.

Він наголосив на необхідності покласти край цьому незаконному вербуванню громадян іноземних держав.

" Це важливо", – додав глава МЗС.

