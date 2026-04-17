​В українському полоні перебувають більше 300 іноземних найманців, які воювали на боці Росії

В Українському полоні перебуває понад триста іноземних полонених, які воювали на боці російських окупантів.
Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає "Інтерфакс-Україна".
"Маючи великі втрати на полі бою, Росія розпочала незаконну кампанію з вербування найманців переважно з Африки та Азії. І в наших в’язницях перебуває понад 300 іноземців, які воювали проти нас на боці Росії", – сказав Сибіга під час публічної дискусії ADF-Talks на 5-му Анталійському дипломатичному форумі.
Він наголосив на необхідності покласти край цьому незаконному вербуванню громадян іноземних держав.
" Це важливо", – додав глава МЗС.
- За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Росія завербувала на війну проти України понад 27 тисяч іноземців зі 135 країн.
- Як повідомлялося, за дев’ять місяців минулого року українські війська взяли в полон уп'ятеро більше іноземців, ніж за весь 2023-й.