ГоловнаСуспільствоВійна

Росія атакувала підстанцію на Житомирщині близько 20 "шахедами"

Уночі ворог знову атакував об’єкти енергетичної інфраструктури.

уламки шахеда
Фото: facebook.com/oleksij.seketa.2025

Під час масованої атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури у п’ятницю Росія випустила по одній підстанції в Житомирській області близько 20 безпілотників типу "Shahed".

Про це повідомив у фейсбуці голова правління АТ "Житомиробленерго" Олексій Шекета.

"На одну підстанцію – біля 20 (!) шахедів. Це ж як цим нелюдам наша енергетика як кістка в горлі? Нехай ця кістка в їх горлі буде аж поки їх не задушить! Ми знаємо, що робити",- написав він. 

уламки "шахеда"

Масована атака Росії на енергоінфраструктуру в ніч на 17 квітня призвела до відключень електроенергії частині споживачів у Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Одеській, Харківській та Чернігівській областях. Окрім того, тимчасово було зупинено Чернігівську ТЕЦ.

