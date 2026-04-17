Колишня депутатка Київради від “Євросолідарності” Ярина Ар'єва отримала умовний термін у справі про вчинення ДТП у стані наркотичного сп'яніння з тяжкими наслідками. Прокуратура рішення оскаржить.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

“За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської міської прокуратури Оболонським районним судом Києва колишню депутатку Київради визнано винною у порушенні правил дорожнього руху, внаслідок якого жінка-пішохід отримала тяжкі тілесні ушкодження”, – йдеться у пресрелізі.

Сторона обвинувачення наполягала, що водійка вчинила ДТП у стані наркотичного сп'яніння. Це підтверджують висновок лікаря-нарколога та результи токсикологічної експертизи, яка встановила наявність в організмі обвинуваченої метаболітів канабісу.

Відтак прокурор просив визнати її винною за ч. 2 ст. 286-1 КК України та призначити 6 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 8 років.

Однак суд перекваліфікував дії обвинуваченої з ч. 2 ст. 286-1 КК України на ч. 2 ст. 286 КК України – без ознаки наркотичного сп’яніння – та призначив 5 років позбавлення волі із забороною керувати транспортними засобами на 3 роки. На підставі ст. 75 КК України її звільнено від відбування покарання з випробуванням строком 3 роки.

Прокуратура з таким рішенням не погоджується і оскаржить вирок в апеляційному порядку.