Колишня депутатка Київради від “Євросолідарності” Ярина Ар'єва отримала умовний термін у справі про вчинення ДТП у стані наркотичного сп'яніння з тяжкими наслідками. Прокуратура рішення оскаржить.
Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
“За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської міської прокуратури Оболонським районним судом Києва колишню депутатку Київради визнано винною у порушенні правил дорожнього руху, внаслідок якого жінка-пішохід отримала тяжкі тілесні ушкодження”, – йдеться у пресрелізі.
Сторона обвинувачення наполягала, що водійка вчинила ДТП у стані наркотичного сп'яніння. Це підтверджують висновок лікаря-нарколога та результи токсикологічної експертизи, яка встановила наявність в організмі обвинуваченої метаболітів канабісу.
Відтак прокурор просив визнати її винною за ч. 2 ст. 286-1 КК України та призначити 6 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 8 років.
Однак суд перекваліфікував дії обвинуваченої з ч. 2 ст. 286-1 КК України на ч. 2 ст. 286 КК України – без ознаки наркотичного сп’яніння – та призначив 5 років позбавлення волі із забороною керувати транспортними засобами на 3 роки. На підставі ст. 75 КК України її звільнено від відбування покарання з випробуванням строком 3 роки.
Прокуратура з таким рішенням не погоджується і оскаржить вирок в апеляційному порядку.
- Згідно з матеріалами слідства, у листопаді 2022 року Ар'єва, керуючи автомобілем марки "Volkswagen Polo" в стані наркотичного сп’яніння, рухалася по проспекту С. Бандери у напрямку вул. Богатирської. Наблизившись до нерегульованого пішохідного переходу, жінка, усвідомлюючи, що стан, у якому вона перебуває, впливає на її увагу і реакцію, не змогла оцінити зміну дорожньої обстановки та наїхала на жінку-пішохода, заподіявши їй тяжкі тілесні ушкодження.
- Потерпіла, зокрема, отримала переломи ключиці та щелепи з травматичною екстракцією зубів, зафіксовано переломи кінцівок та закриту черепно-мозкову травму.
- 23 травня 2023 року правоохоронці повідомили Ар'євій про підозру у скоєнні ДТП із тяжкими наслідками в стані наркотичного сп'яніння. Того ж дня суд обрав їй запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у період часу з 8 години вечора до 6 ранку строком на 2 місяці.
- Ар'єва визнала свою провину в аварії, однак відкинула обвинувачення у вживанні наркотиків і вважає їх "спланованою дискредитацією".
- Ярина Ар'єва – донька народного депутата від ЄС Володимира Ар’єва. Вона стала депутаткою Київради у 2020 в віці 19 років. З 2017 року вона була студенткою.