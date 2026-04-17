Росія вдарила по ТЕЦ у Чернігові. Вона призупинила роботу

Чернігівська ТЕЦ тимчасово зупинила роботу через російський обстріл, проведений вночі 17 квітня. Подача гарячої води для споживачів КП "Теплокомуненерго" призупинена.

Міська рада повідомила, що колектив ТЕЦ продовжує працювати для забезпечення життєво необхідних послуг. Мешканців закликали з розумінням поставитися до перебоїв.

Терміни відновлення встановлюють.

"На жаль, об’єкти критичної інфраструктури знову зазнали цілеспрямованого ураження, що вплинуло на стабільність їх функціонування", – повідомили в міській раді.