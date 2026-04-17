У трьох районах Харкова зафіксували влучання російських дронів

Сьогодні, 17 квітня, російська армія атакувала Харків безпілотниками. Влучання зафіксували у трьох районах міста.
Про це повідомили у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов та мер міста Ігор Терехов.
Влучання ворожих дронів зафіксували в Київському, Холодногірському та Слобідському районах.
У Київському районі горіла офісна будівля, а потім зафіксовані влучання безпілотників у приватному секторі.
У Слобідському районі внаслідок удару по цивільному підприємству є один постраждалий.
Відомо про пожежу на території приватного сектору. Екстрені служби працюють на місцях влучань.
- Упродовж минулої доби російська армія атакувала 14 населених пунктів Харківщини і вбила там людину. Ще 9 мешканців області постраждали.