Суспільство / Війна

У трьох районах Харкова зафіксували влучання російських дронів

Відомо про одного постраждалого.

Ілюстративне фото. Олег Синєгубов
Фото: скріншот

Сьогодні, 17 квітня, російська армія атакувала Харків безпілотниками. Влучання зафіксували у трьох районах міста. 

Про це повідомили у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов та мер міста Ігор Терехов. 

Влучання ворожих дронів зафіксували в Київському, Холодногірському та Слобідському районах. 

У Київському районі горіла офісна будівля, а потім зафіксовані влучання безпілотників у приватному секторі.

У Слобідському районі внаслідок удару по цивільному підприємству є один постраждалий.

Відомо про пожежу на території приватного сектору. Екстрені служби працюють на місцях влучань.

  • Упродовж минулої доби російська армія атакувала 14 населених пунктів Харківщини і вбила там людину. Ще 9 мешканців області постраждали.
