У трьох районах Харкова зафіксували влучання російських дронів

Відомо про одного постраждалого.

Сьогодні, 17 квітня, російська армія атакувала Харків безпілотниками. Влучання зафіксували у трьох районах міста.

Про це повідомили у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов та мер міста Ігор Терехов.

Влучання ворожих дронів зафіксували в Київському, Холодногірському та Слобідському районах.

У Київському районі горіла офісна будівля, а потім зафіксовані влучання безпілотників у приватному секторі.

У Слобідському районі внаслідок удару по цивільному підприємству є один постраждалий.

Відомо про пожежу на території приватного сектору. Екстрені служби працюють на місцях влучань.