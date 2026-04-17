На Полтавщині судитимуть 11 осіб за участь у схемі з виготовлення контрафакту цигарок та алкоголю

Загальна вартість вилученого тютюну, цигарок та алкоголю становить близько 50 мільйонів гривень.

На Полтавщині судитимуть 11 осіб за участь у схемі з виготовлення контрафакту цигарок та алкоголю
Ілюстративне фото
Фото: Офіс генпрокурора

У Полтавській області судитимуть 11 осіб за організацію підпільного виробництва цигарок та алкоголю. 

Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Співвласник легальної тютюнової компанії у Кременчуці перетворив власне підприємство на цех із виготовлення контрафакту. Вся продукція виготовлялася під виглядом відомих брендів. Її реалізовували через довірених осіб: розвозили вантажівками за готівку та відправляли поштою.

Торік у листопаді минулого року під час обшуків на виробництві вилучили 38 тонн тютюнової сировини, 250 тисяч пачок цигарок та понад 6 тисяч літрів алкоголю. Також виявлено 190 тисяч підроблених акцизних марок та промислові лінії. 

Загальна вартість вилученого становить близько 50 мільйонів гривень.

Експертиза підтвердила, що продукція була небезпечною для життя. Тютюн містив сторонні домішки, а склад алкоголю не відповідав вимогам до горілчаних виробів. 

Державний бюджет через несплачені підприємством податки недоотримав 16 мільйонів гривень.

Організатор схеми та 10 співучасників отримали підозри за незаконне виготовлення та збут підакцизних товарів (ст. 204 КК України). Вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

