ГоловнаСуспільствоВійна

У Сумській області двоє людей загинули і ще п’ятеро поранені через російські обстріли

Росіяни  пошкодили будинки, АЗС, авто, об’єкти газотранспортної системи.

Наслідки російської атаки на Сумщині
Фото: Нацполіція

Російська армія вчора вбила двох людей у Сумській області: 26-річного та 56-річного чоловіків. 

Про це повідомили у обласній поліції та написав начальник ОВА Олег Григоров.

26-річний чоловік загинув у Сумській громаді. Там також поранено 54-річного чоловіка та 67-річну жінку. Пошкоджено адмінбудівлю, об’єкти газотранспортної системи, АЗС та автомобілі.

Поліція на місці обстрілу

У Білопільській громаді загинув 56-річний чоловік, пошкоджено автомобіль. Це сталося вчора пізно ввечері. Ворожий дрон поцілив поряд із чоловіком, він отримав травми, несумісні з життям.

У Буринській громаді поранено 45-річну жінку та 53-річного чоловіка, пошкоджено два домоволодіння.

У Миколаївській громаді поранення отримав 40-річний чоловік, там пошкоджено автомобіль.

наслідки російської атаки на Сумщині

У Тростянецькій, Березівській, Чернеччинській, Миколаївській, Охтирській, Сумській та Глухівській громадах пошкоджено житло, господарчі споруди та гуртожиток.

На місцях працювали слідчо-оперативні групи та вибухотехніки. Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ст. 438 КК України.

