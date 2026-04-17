ЕксклюзивВироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
нова країнаВсе погано, але надії немає
ФотоВідбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Суспільство / Війна

Внаслідок нічної атаки є влучання ракети і 20 ударних БпЛА

Повітряний напад ворог провів наступного дня після масованого удару. 

У ніч на 17 квітня, починаючи з 18:00, Росія атакувала українців однією балістичною ракетою Іскандер-М із території Криму та 172 ударними дронами.

Безпілотниками била також з Криму, а ще російських Брянська, Курська, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська. Про це повідомили Повітряні сили.

Станом на 08:00, за попередньою інформацією, ППО збила або подавила 147 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

“Зафіксовано влучання балістичної ракети та 20 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях”, – розповіли військові.

Фото: Повітряні сили в Telegram
Відбиття атаки

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

  • Серед постраждали вночі регіонів – Дніпропетровська область. Ворог вдарив по обласному центру, пошкодив транспортне підприємство. 
