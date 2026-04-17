Внаслідок нічної атаки є влучання ракети і 20 ударних БпЛА

У ніч на 17 квітня, починаючи з 18:00, Росія атакувала українців однією балістичною ракетою Іскандер-М із території Криму та 172 ударними дронами.

Безпілотниками била також з Криму, а ще російських Брянська, Курська, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська. Про це повідомили Повітряні сили.

Станом на 08:00, за попередньою інформацією, ППО збила або подавила 147 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

“Зафіксовано влучання балістичної ракети та 20 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях”, – розповіли військові.

Відбиття атаки

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.