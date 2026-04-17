У Дніпрі ліквідували масштабну нарколабораторію

У Дніпрі правоохоронці ліквідували масштабну нарколабораторію. Під час спецоперації вилучили близько 8 кг психотропної речовини на фінальній стадії виготовлення, понад тисячу літрів прекурсорів та вже готову продукцію загальною сумою на понад 6 мільйонів гривень.
Про це повідомили в Національній поліції.
Незаконне виробництво організували двоє місцевих мешканців віком 24 та 48 років. Для конспірації вони орендували приміщення у Соборному районі міста, де облаштували лабораторію.
"Приміщення підготували для тривалого функціонування: стіни та підлога були обшиті поліетиленом для захисту від хімічних випарів і приховування слідів виробництва", - йдеться в повідомленні.
Лабораторію оснастили спеціальним обладнанням. Серед іншого, поліцейські виявили чорнові записи з рецептами виготовлення психотропів.
Підозрюваних затримали. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
- Правоохоронці викрили організовану групу наркоторговців, яка налагодила повний цикл виготовлення та збуту наркотиків по всій території України. Всього оголосили підозри 12 людям.