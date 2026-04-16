Найтепліше на Закарпатті та сході країни.

17 квітня в Україні очікується тепла погода, невеликий дощ можливий на заході та Київщині.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Вітер 5-10 м/с. Щодо температурного режиму, вночі 3-8° тепла; вдень +11..+16°. На Закарпатті та південному сході країни стовпчики термометрів сягатимуть до 14-19°.

На Київщині та в Києві хмарно з проясненнями. Вночі та вранці невеликий дощ, вдень без опадівВітер північно-західний, 5-10 м/с.

На Київщині вночі 3-8° тепла; вдень 11-16°; у Києві вночі 6-8° тепла, вдень 14-16°.