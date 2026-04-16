Стрілянину в навчальному закладі в Чопі на Закарпатті розслідують як теракт

Попередньо встановлено, що підліток виконував вказівки невідомих із месенджера.

Затримання підлітка після стрілянини в Чопі
Фото: Національна поліція України

Поліція розслідує стрілянину в навчальному закладі в Чопі на Закарпатті, як терористичний акт.

Про це повідомили в Національній поліції України.

15-річний учень відкрив стрілянину у навчальному закладі в місті Чоп і поранив однокласника. Попередньо встановлено, що підліток виконував вказівки невідомих із месенджера, які погрожували нашкодити його близьким.

Як повідомили правоохоронці, підліток міг діяти під впливом та психологічним тиском невстановлених осіб, з якими контактував через один із месенджерів, а познайомився через онлайн-гру. Зокрема, він повідомив про отримання погроз щодо заподіяння шкоди його близьким у разі невиконання висунутих вимог.

Пістолет, який використав неповнолітній стрілець є шумовим, переробленим під вогнепальну зброю.

"Наразі тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення усіх обставин події та осіб, причетних до її організації. Поліція також перевіряє канали комунікації, через які здійснювався вплив на неповнолітнього", - йдеться в повідомленні.

Подію кваліфіковано за ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України — терористичний акт. Триває досудове розслідування.

Що трапилось?

Сьогодні вранці 15-річний учень під час перебування у навчальному закладі здійснив кілька пострілів із пістолета, внаслідок чого поранив однокласника. Потерпілому надано медичну допомогу, загрози його життю та здоров’ю немає, а стрільця, який втікав після скоєного, за лічені хвилини зупинили патрульні поліцейські.

