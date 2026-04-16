СБУ в Донецькій та Луганській областях спільно з бійцями 1-го окремого центру Сил безпілотних систем ЗСУ знищили російські ешелони з пальним під Луганськом.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Спецслужба встановила, що на залізничних станціях поблизу Луганська ворог накопичив вантажні ешелони з пальним, призначеним для забезпечення російської військової техніки.

Коли цілі підтвердили і передали координати підрозділам Сил безпілотних систем, тоді відбулася атака на ці об’єкти/ Застосували при цьому дрони FP-2 компанії «Fire Point».

«У результаті ураження знищено цистерни з нафтопродуктами, а також суттєво пошкоджено залізничну інфраструктуру, яку окупанти використовували для постачання ресурсів на фронт», - додала СБУ.