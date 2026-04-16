ЦПД: У Кремлі розглядають мінімум 3 сценарії продовження війни проти України

Один з них передбачає спробу поступового замороження протистояння.

ЦПД: У Кремлі розглядають мінімум 3 сценарії продовження війни проти України
керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко
Фото: скриншот відео

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомив, що в Кремлі, схоже, зараз є мінімум 3 сценарії щодо війни. 

Перший сценарій ворога: продовження війни щонайменше до 2028 року. Зараз росіяни роблять ставку на цьогорічну весняно-літню спробу штурмових дій. Сам сценарій війни до 2028 року не є реальним без мобілізації в РФ у майбутньому.

Другий сценарій: "дрейф" до припинення вогню та заморожування війни. Для цього в Росії пропагандисти вже формують наратив, за яким диктатор Путін був погано проінформований про ситуацію на фронті, а війна «зайшла в тупик через дії генералів, які брехали». 

Третій сценарій: продовження війни проти України з паралельним переходом до гібридної війни з НАТО ближче до 2028 року. Це можуть бути агресивні дії проти країн Балтії. На цьому тлі в РФ проштовхують законопроєкт, який дозволяє використовувати армію в інших країнах для "захисту громадян Росії".

Коваленко зазначає, що у випадку з країнами Балтії Кремль може піти на атаки дронами та залучення невеликих ДРГ по 20 осіб, які проникатимуть на території цих держав для певних операцій. Також у цій звʼязці інформаційно вже піднімається тема воєнних заводів на території країн НАТО, які «становлять загрозу РФ». 

“Звісно, що це лише окремі плани, які можуть бути далекими від реальних обставин як на полі бою, так і у геополітиці”, – зауважив керівник Центру протидії дезінформації.

﻿
