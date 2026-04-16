Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
ГоловнаСуспільствоВійна

Україна винесе обговорення російського обстрілу на засідання Радбезу ООН, – Сибіга

Ця атака забрала щонайменше 15 життів, серед них – дитина, у Києві, Одесі та Дніпрі.

На місці обстрілу росіянами Києва, 16 квітня 2026 року
Фото: Зоряна Стельмах

Україна винесе обговорення російського обстрілу на засідання Радбезу ООН, повідомив очільник МЗС Андрій Сибіга.

“Хвиля терору Росії проти України не є випадковою, а є частиною її воєнної стратегії. Мішенями й надалі залишаються житлові будинки з родинами, які сплять, а також критична інфраструктура, необхідна для щоденного життя сотень тисяч мирних жителів”, – зазначив він.

Сибіга підкреслив, що такі атаки плануються заздалегідь. Це свідчить про те, що коли Україна запропонувала продовжити великоднє перемир’я та дати шанс дипломатії, російське керівництво вже затвердило плани подальших убивств цивільних.

“На засіданні Ради, запланованому на понеділок, 20 квітня, на запит України, ми порушимо питання необхідності жорсткої реакції РБ ООН на державний терор з боку Росії – країни, яка досі незаконно займає своє постійне місце”, – додав Сибіга.

  • Два дні тому постійний представник України при ООН Андрій Мельник надіслав офіційний запит до президента Ради Безпеки з вимогою скликати термінове засідання. Приводом для цього стала масштабна ескалація обстрілів українських міст і критичної інфраструктури.
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies