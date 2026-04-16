Ця атака забрала щонайменше 15 життів, серед них – дитина, у Києві, Одесі та Дніпрі.

Україна винесе обговорення російського обстрілу на засідання Радбезу ООН, повідомив очільник МЗС Андрій Сибіга.

Ця атака забрала щонайменше 15 життів, серед них – дитина, у Києві, Одесі та Дніпрі. Понад 100 людей отримали поранення по всій країні.

“Хвиля терору Росії проти України не є випадковою, а є частиною її воєнної стратегії. Мішенями й надалі залишаються житлові будинки з родинами, які сплять, а також критична інфраструктура, необхідна для щоденного життя сотень тисяч мирних жителів”, – зазначив він.

Сибіга підкреслив, що такі атаки плануються заздалегідь. Це свідчить про те, що коли Україна запропонувала продовжити великоднє перемир’я та дати шанс дипломатії, російське керівництво вже затвердило плани подальших убивств цивільних.

“На засіданні Ради, запланованому на понеділок, 20 квітня, на запит України, ми порушимо питання необхідності жорсткої реакції РБ ООН на державний терор з боку Росії – країни, яка досі незаконно займає своє постійне місце”, – додав Сибіга.