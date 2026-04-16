​Росіяни вбили шістьох мешканців Дніпропетровщини і поранили понад 30 людей (оновлення)

У Дніпропетровській області через російські удари шестеро людей загинули, і 34 дістали поранень. Ворог атакував два райони області безпілотниками, артилерією та ракетами.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олександр Ганжа.

Оновлення. Після 16 години стало відомо про зростання кількості загиблих у Дніпрі до пʼяти. Рятувальники знайшли тіло ще одного загиблого. До того помер чоловік, який був поранений уночі.

До того стало відомо, що рятувальники дістали з понівеченого ворожим ударом будинку тіло жінки.

У місті понівечені офісна та адмінбудівлі, житлові будинки, підприємство, автівки. Загалом через вечірню та нічну атаки постраждали 30 людей.

У Новоолександрівській громаді Дніпровського району пошкоджена приватна оселя, зруйнована прибудова до будинку. Постраждала 14-річна дівчинка. Її госпіталізували в стані середньої тяжкості.

На Нікопольщині росіяни поцілили по самому Нікополю, Покровській, Мирівській і Червоногригорівській громадах. Горіли приватний будинок і будівля, що не експлуатується. Пошкоджені багатоповерхівка, авто. Загинув 37-річний чоловік. Троє – поранені. Двоє 28-річних чоловіків госпіталізовані у важкому стані.