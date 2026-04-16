В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Відбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
Вироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Суспільство / Війна

Міноборони підбило підсумки засідання Контактної групи: Україна отримає мільярди доларів на ППО

З протиповітряною обороною допоможуть Німеччина та Іспанія. 

Засідання Контактної групи
Фото: МО в Telegram

Міністерство оборони України підбило головні підсумки вчорашнього засідання Контактної групи з питань оборони, що відбулося у Берліні. У дописі в Telegram МО повідомило про оголошення Німеччиною про надання $4 млрд на посилення ППО і ще 600 млн на розвиток далекобійних ударів та ударів середньої дальності. 

Нідерланди зобов’язалися надати 248 млн євро на безпілотники. Норвегія пообіцяла 560 млн доларів на базове забезпечення дронами і ще 150 млн – на логістичний хаб.

Іспанія надасть ракети для Patriot і 215 млн євро в межах SAFE. Велика Британія оголосила про надання великого пакету підтримки в сфері дронів. 

Міністерство оборони Британії вчора повідомляло, що це найбільший дроновий пакет за увесь час.

Засідання Контактної групи проходило під спільним головуванням Німеччини та Британії. Американський міністр оборони участі не брав. 

Контактна група з питань оборони України була створена невдовзі після початку повномасштабного нападу Росії на Україну, навесні 2022. Основною метою була координація партнерів України для надання їй підтримки в відбитті нападу окупантів. Від початку головували США, але після зміни адміністрацію лідерську роль на себе взяли країни Європи. В рамках Групи створені окремі коаліції, як то авіаційна, дронова, учасники яких концентруються на конкретних типах допомоги. 

