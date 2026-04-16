400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Все погано, але надії немає
Вироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
Відбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
ГоловнаСуспільствоПодії

У Одесі таксиста підозрюють у корегуванні ударів росіян

Він відстежував локації Сил оборони та місцевих електропідстанцій, розвозячи клієнтів. 

Затриманий у Одесі таксист
Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки затримала в Одесі таксиста, якого підозрюють у роботі на ФСБ та корегуванні ракетно-дронових атак РФ по місту.

Про це повідомили у СБУ. 

Чоловік відстежував локації Сил оборони та місцевих електропідстанцій, по яких росіяни готували нову серію повітряних ударів.

Встановили, що він діяв під прикриттям виконання замовлень із перевезення пасажирів по обласному центру та його околиць. Задокументували, як прямуючи до клієнтів або повертаючись після виконання замовлень, агент фотографував периметри потенційних «цілей» та позначав їхні геолокації на гугл-картах.

Для цього він використовував смартфон та планшет. У подальшому фігурант узагальнював на них агентурні звіти для ФСБ.

Співробітники СБУ викрили агента і затримали його за місцем проживання. Під час обшуків вилучили гаджети та сім-карти, на яких він зберігав розвіддані та через які використовував анонімний чат у месенджері для контактів з куратором від російської спецслужби.

За даними слідства, фігурант потрапив до уваги фсб ще наприкінці 2025 року, коли шукав в інтернеті пропозиції «легкого заробітку».

В обмін на обіцянку «швидкого підробітку», агент приступив до підготовки координат для нових обстрілів Одеси.Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

  • Під час масованої комбінованої атаки росіян в по Україні в ніч на 16 квітня обстрілу зазнала Одеса. Там загинули люди. 
﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies