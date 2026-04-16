У Харківській області через російські обстріли постраждали четверо людей. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 14 населених пунктів.

Як розповів у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов, у Харкові постраждали 66-річний чоловік і 77-річна жінка. У м. Мерефа зазнали травм 28-річний чоловік і 63-річна жінка.

Ворог атакував БпЛА Немишлянський, Індустріальний і Салтівський райони Харкова і застосував по області різні види озброєння:

2 ракети (тип встановлюється);

1 КАБ;

12 БпЛА типу «Герань-2»;

4 БпЛА типу «Молнія»;

2 fpv-дрони;

42 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Харкові пошкоджено 8 приватних будинків, гараж, енергомережі, 2 автомобілі, прибудова до приватного домоволодіння;

у Богодухівському районі пошкоджено автомобіль (с. Івано-Шийчине), приватний будинок, господарчі споруди, електромережі (с. Клинова-Новоселівка), 2 навчальні заклади (с. Рясне, с. Писарівка), 4 приватні будинки (сел. Золочів);

в Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок, господарчу споруду (с. Оскіл);

у Харківському районі пошкоджено господарчу споруду, складське приміщення (м. Мерефа), приватний будинок, господарчу споруду (сел. Слатине), складське приміщення, адміністративну будівлю, 3 вантажні автомобілі (сел. Васищеве), приватний будинок (м. Люботин);

у Чугуївському районі пошкоджено автомобіль (сел. Старий Салтів).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 214 людей. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 28 521 людину.