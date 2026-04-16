Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Відбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
ФотоВідбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
Вироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
ЕксклюзивВироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
На Харківщині – четверо постраждалих через російські обстріли

Росіяни атакували 15 населених пунктів області. 

Наслідки російської атаки у Харкові
Фото: Харківська ОВА

У Харківській області через російські обстріли постраждали четверо людей. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 14 населених пунктів.

Як розповів у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов, у Харкові постраждали 66-річний чоловік і 77-річна жінка. У м. Мерефа зазнали травм 28-річний чоловік і 63-річна жінка.

Ворог атакував БпЛА Немишлянський, Індустріальний і Салтівський райони Харкова і застосував по області різні види озброєння: 

  • 2 ракети (тип встановлюється);
  • 1 КАБ;
  • 12 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 4 БпЛА типу «Молнія»;
  • 2 fpv-дрони;
  • 42 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Харкові пошкоджено 8 приватних будинків, гараж, енергомережі, 2 автомобілі, прибудова до приватного домоволодіння;
  • у Богодухівському районі пошкоджено автомобіль (с. Івано-Шийчине), приватний будинок, господарчі споруди, електромережі (с. Клинова-Новоселівка), 2 навчальні заклади (с. Рясне, с. Писарівка), 4 приватні будинки (сел. Золочів);
  • в Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок, господарчу споруду (с. Оскіл);
  • у Харківському районі пошкоджено господарчу споруду, складське приміщення (м. Мерефа), приватний будинок, господарчу споруду (сел. Слатине), складське приміщення, адміністративну будівлю, 3 вантажні автомобілі (сел. Васищеве), приватний будинок (м. Люботин);
  • у Чугуївському районі пошкоджено автомобіль (сел. Старий Салтів).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 214 людей. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 28 521 людину.

Читайте також
