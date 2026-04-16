Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Все погано, але надії немає
Відбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
Вироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Вночі ППО знешкодила 667 цілей: 31 ракету та 636 дронів

Зафіксовано влучання 12 ракет та 20 ударних БпЛА на 26 локаціях.

Із 07.00 15 квітня по 07.00 16 квітня росіяни здійснили дві хвилі комбінованих атак по території України із застосуванням ракет наземного, повітряного базування та ударних безпілотників. ППО знешкодила 667 цілей. 

Про це повідомили у Повітряних силах.

Загалом радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили та супроводили 703 повітряних цілей:

  • 19 балістичних ракет Іскандер-М/С-400;
  • 20 крилатих ракет Х-101;
  • 5 крилатих ракети Іскандер-К;
  • 659 БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 07.30 ППО знешкодила 667 ворожих цілей:

  • 19 крилатих ракет Х-101;
  • 8 балістичних ракет Іскандер-М/С-400;
  • 4 крилаті ракети Іскандер-К; 
  • 636 БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів.

Зафіксовано влучання 12 ракет та 20 ударних БпЛА на 26 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 25 локаціях. Інформація щодо однієї крилатої ракети уточнюється.

Фото: Повітряні сили

Станом на ранок атака триває, в повітрі декілька ворожих БпЛА.

