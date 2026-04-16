Вночі ППО знешкодила 667 цілей: 31 ракету та 636 дронів

Із 07.00 15 квітня по 07.00 16 квітня росіяни здійснили дві хвилі комбінованих атак по території України із застосуванням ракет наземного, повітряного базування та ударних безпілотників. ППО знешкодила 667 цілей.

Про це повідомили у Повітряних силах.

Загалом радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили та супроводили 703 повітряних цілей:

19 балістичних ракет Іскандер-М/С-400;

20 крилатих ракет Х-101;

5 крилатих ракети Іскандер-К;

659 БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 07.30 ППО знешкодила 667 ворожих цілей:

19 крилатих ракет Х-101;

8 балістичних ракет Іскандер-М/С-400;

4 крилаті ракети Іскандер-К;

636 БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів.

Зафіксовано влучання 12 ракет та 20 ударних БпЛА на 26 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 25 локаціях. Інформація щодо однієї крилатої ракети уточнюється.

Станом на ранок атака триває, в повітрі декілька ворожих БпЛА.