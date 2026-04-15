В четвер в Україні прогнозують теплу погоду, місцями невеликий дощ

В четвер, 16 квітня, в більшості областей України буде тепло та без опадів, лише на заході та півночі місцями невеликий дощ.

Такий прогноз оприлюднив Український гідрометцентр.

Вітер переважно південно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Вночі температура повітря буде в межах +3..+8° градусів; вдень стовпчики термометрів сягатимуть до 14-19°.

На Київщині та в Києві мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ.Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

По області вночі 3-8° тепла, вдень 14-19°; у Києві вночі 6-8° тепла, вдень 16-18°.