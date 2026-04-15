133 бойових зіткнення відбулось на фронті від початку доби

Покровський напрямок зазнає найбільше атак. За сьогодні там зафіксовано 33 ворожих штурми.

Від початку доби 15 квітня на фронті відбулося 133 бойових зіткнення.

Як повідомили в Генштабі ЗСУ, окупанти завдали одного ракетного удару, застосували три ракети, здійснили 50 авіаційних ударів, скинули 137 керованих авіабомб. Крім того, залучили для ураження 5645 дронів-камікадзе та здійснили 2380 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав двох авіаційних ударів, скинув чотири керовані бомби, здійснив 85 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, два із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник три рази штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Вовчанські Хутори. Одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили два ворожі штурми у бік Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили чотири спроби загарбників просунутися у напрямку населених пунктів Шийківка, Новосергіївка, Лиман. Ще одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку українські воїни відбили одну атаку противника у районі Закітного.

На Краматорському напрямку ворог чотири рази атакував в районах населених пунктів Міньківка, Никифорівка та у бік Тихонівки, Федорівки.

Сили оборони відбили 12 ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку поблизу населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Софіївка та у бік Іллінівки, Новопавлівки. Ще одне боєзіткнення триває.

На Покровському напрямку ворог здійснив 33 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Удачне, Гришине, Муравка, Новомиколаївка, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Новоолександрівка, Нове Шахове, Шевченко, Білицьке, Іванівка. Три боєзіткнення тривають дотепер.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 62 окупанти та 15 – поранено; знищено п’ять одиниць автомобільної та сім одиниць спеціальної техніки, пошкоджено одну самохідну артилерійську установку, три артилерійські системи, одиницю автомобільної техніки та 19 укриттів особового складу противника. Знищено або подавлено 76 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Олександрівському напрямку окупанти сім разів намагалися покращити своє положення, атакуючи у районах населених пунктів Олександроград, Вороне, Тернове, Калинівське, Злагода. Авіаційного удару зазнали околиці населених пунктів Іванівка та Підгаврилівка.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 11 атак окупантів у районі Гуляйполя, Залізничного, Прилук та у бік населених пунктів Добропілля, Гуляйпільське, Староукраїнка, Гірке, Цвіткове. Противник завдав авіаударів у районах населених пунктів Воздвижівка, Чарівне, Копані.

На Оріхівському напрямку противник завдав авіаційних ударів по місту Оріхів.

На Придніпровському напрямку ворог провів п’ять марних атак в напрямку Антонівського мосту.