Умєров: Співпраця України й Італії охопить кооперацію у сферах ППО, дронів і боєприпасів

Україна й Італія будуть розвивати співпрацю в кількох напрямках.

Про це говорили на зустрічі в Римі Президент України Володимир Зеленський і міністр оборони Італії Гвідо Крозетто, повідомив Секретар РНБО Рустем Умєров.

«Майбутня співпраця охоплюватиме кілька напрямів, зокрема нарощування спроможностей, обмін досвідом і здобутими знаннями, а також промислову кооперацію в різних секторах, включаючи протиповітряну оборону, безпілотні системи, боєприпаси та морську сферу, серед іншого», - розповів Умєров.

Він додав, що співпраця може передбачати спільні дослідження, технологічну взаємодію, промислові партнерства та інвестиційні ініціативи. Це дозволить розширити діалог у сферах, важливих для сучасної оборони, таких як логістика, кібербезпека і захист критичної інфраструктури.

«Сторони працюють над рамкою Стратегічного оборонного партнерства (відомою як Drone Deal), покликаною окреслити спільні цілі, можливі напрями співпраці та механізми періодичного перегляду. Ця рамка має забезпечити структуровану основу для подальшого діалогу та поступового розвитку спільних ініціатив», - підсумував Умєров.